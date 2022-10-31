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Литва продолжает оказывать военную помощь Украине – еще две отремонтированных в Литве на прошлой неделе самоходных гаубицы PzH2000 переданы украинской армии, говорится в сообщении Министерства охраны края (МОК).
Отремонтированные в Литве гаубицы союзников переданы Украине
© KAM nuotr.

Ремонт поврежденных в Украине гаубиц в Литве будет организован и впредь – сейчас в Литву доставляют еще две самоходных пушки, которые после ремонта также смогут защищать Украину, говорится в сообщении МОК.

"Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами. Поврежденные на поле боя гаубицы успешно ремонтируются в Литве и возвращаются украинской армии. Сейчас планируется отремонтировать в Литве и передать Украине хотя бы 12 гаубиц", – говорит министр охраны края Арвидас Анушаускас.

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Ремонтируемые в Литве гаубицы и оборудование к ним Украине передали Германия и Нидерланды. Министерство отмечает, что на ремонт эти гаубиц и интеграцию программного оборудования в матрицу амуниции Литва выделила почти 2 млн. евро.

Военная помощь системы охраны края Украине охватывает различное вооружение, амуницию, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обучение солдат и другую помощь, которая оказывается в соответствии с пожеланиями Украины.

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