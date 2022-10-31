Отремонтированные в Литве гаубицы союзников переданы Украине

Ремонт поврежденных в Украине гаубиц в Литве будет организован и впредь – сейчас в Литву доставляют еще две самоходных пушки, которые после ремонта также смогут защищать Украину, говорится в сообщении МОК.
"Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами. Поврежденные на поле боя гаубицы успешно ремонтируются в Литве и возвращаются украинской армии. Сейчас планируется отремонтировать в Литве и передать Украине хотя бы 12 гаубиц", – говорит министр охраны края Арвидас Анушаускас.
Ремонтируемые в Литве гаубицы и оборудование к ним Украине передали Германия и Нидерланды. Министерство отмечает, что на ремонт эти гаубиц и интеграцию программного оборудования в матрицу амуниции Литва выделила почти 2 млн. евро.
Военная помощь системы охраны края Украине охватывает различное вооружение, амуницию, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обучение солдат и другую помощь, которая оказывается в соответствии с пожеланиями Украины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Россияне в Литве: свободно покупают недвижимость, тысячами пересекают границу
С Россией и россиянами вообще не надо иметь ничего...
Что произошло с экономикой Беларуси за 8 месяцев войны? от разрыва отношений с Литвой Беларусь теряет около 2 млрд долларов в год
Белорусская экономика вошла в рецессию, страна...
Как украинские дети учатся в Литве: важные вещи, о которых нужно знать
По данным Департамента статистики, за восемь месяцев...
По Украине нанесен массированный удар. Часть Киева обесточена, в Харькове остановили работу метро
Утром 31 октября во всех регионах Украины была...
Гарантийные поставки в ноябре будут дешевле: какие счета ждут
Десятки тысяч клиентов гарантийных поставок могут...