Ремонт поврежденных в Украине гаубиц в Литве будет организован и впредь – сейчас в Литву доставляют еще две самоходных пушки, которые после ремонта также смогут защищать Украину, говорится в сообщении МОК.

"Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами. Поврежденные на поле боя гаубицы успешно ремонтируются в Литве и возвращаются украинской армии. Сейчас планируется отремонтировать в Литве и передать Украине хотя бы 12 гаубиц", – говорит министр охраны края Арвидас Анушаускас.

Ремонтируемые в Литве гаубицы и оборудование к ним Украине передали Германия и Нидерланды. Министерство отмечает, что на ремонт эти гаубиц и интеграцию программного оборудования в матрицу амуниции Литва выделила почти 2 млн. евро.

Военная помощь системы охраны края Украине охватывает различное вооружение, амуницию, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обучение солдат и другую помощь, которая оказывается в соответствии с пожеланиями Украины.