Отремонтированная набережная реки Нерис превратилась в парковку

Зачем платить за стоянку, если можно бесплатно оставить машину на набережной? Фотографией машин на набережной в социальной сети поделились жители города.

Некоторые пользователи предположили, что это могут быть машины рабочих, обновляющих мост, в соответствии с ПДД, они могут оставлять машины рядом с местом работы. Но жителям это непонятно, ведь набережную недавно отремонтировали.

Сейчас обновляют Зеленый мост, поэтому это действительно могут быть машины рабочих. До конца лета должны завершить ремонт лестниц и пешеходных дорожек под мостом.