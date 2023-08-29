29 августа 2023 г. 07:14

Отремонтированная набережная реки Нерис превратилась в парковку

 
ru.DELFI.lt
Neries krantinė
Neries krantinė
ФОТО: Made in Vilnius

Набережная реки Нерис около Зеленого моста недавно была отремонтирована. На новом покрытии можно увидеть не только пешеходов и велосипедистов, но и автомобили. В минувшую субботу кто-то решил, что может бесплатно оставить машину на набережной, пишет Made in Vilnius.

Зачем платить за стоянку, если можно бесплатно оставить машину на набережной? Фотографией машин на набережной в социальной сети поделились жители города.

Некоторые пользователи предположили, что это могут быть машины рабочих, обновляющих мост, в соответствии с ПДД, они могут оставлять машины рядом с местом работы. Но жителям это непонятно, ведь набережную недавно отремонтировали.

Сейчас обновляют Зеленый мост, поэтому это действительно могут быть машины рабочих. До конца лета должны завершить ремонт лестниц и пешеходных дорожек под мостом.

Будет обновлен и сам мост: с конструкций смывают граффити, чистят ржавчину, перекрасят столбы и перила.

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