Отпуск в Неринге завершился кошмаром: отец рассказал о бесплодных попытках вызвать ребенку скорую

Семья поехала на длинные выходные в Ниду. К несчастью, в первый же день их ребенок получил серьезную травму, скорую вызвать не удалось, поэтому самим пришлось ехать в больницу в другой город. „Пока сам не столкнешься, не подумаешь, что все может быть так плохо“, – сказал отец ребенка. Представитель Станции скорой помощи Клайпедского филиала обратила внимание на то, что летом, когда у моря много отдыхающих, работа скорой очень интенсивная, а „приехать быстро невозможно из-за ремонта дорог и интенсивного движения“. Мэр Неринги заявил, что после реформы Службы скорой помощи ожидание скорой на косе „стало мрачным правилом“.