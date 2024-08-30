2024.08.30 12:34

Отпуск в Неринге завершился кошмаром: отец рассказал о бесплодных попытках вызвать ребенку скорую

 
Эгле Габрилавичюте
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Delfi montažas

Семья поехала на длинные выходные в Ниду. К несчастью, в первый же день их ребенок получил серьезную травму, скорую вызвать не удалось, поэтому самим пришлось ехать в больницу в другой город. „Пока сам не столкнешься, не подумаешь, что все может быть так плохо“, – сказал отец ребенка. Представитель Станции скорой помощи Клайпедского филиала обратила внимание на то, что летом, когда у моря много отдыхающих, работа скорой очень интенсивная, а „приехать быстро невозможно из-за ремонта дорог и интенсивного движения“. Мэр Неринги заявил, что после реформы Службы скорой помощи ожидание скорой на косе „стало мрачным правилом“.

„Каждый из нас ждет от государства безопасности. Чувство безопасности имеет большое психологическое значение. Если оно обеспечено, то каждый гражданин чувствует себя спокойно, жизнь в государстве протекает спокойно, вовремя и качественно поставляют услуги“, – сказал читатель Ромуальдас (настоящее имя редакции известно), рассказавший об опыте своей семьи.

Nida

Семья из трех человек приехала в августе на длинные выходные в Ниду. На следующий день утром они поехали кататься на велосипедах. Их сын поранился, рана была серьезной – длиной 15 см, глубиной 3 см.

Родители стали искать помощь, проезжавший мужчина предложил отвезти ребенка в Нидский медицинский центр.

„К счастью, сильного кровотечения не было, артерии не были повреждены“, – сказал Ромуальдас.

В медицинском центре была один врач, да и та резидент. Персонал был очень услужливым и приятным, но необходимую помощь оказать не мог, поэтому сказали вызвать скорую.

Eismas

Кроме того, сказали не вызывать скорую из центра, а делать это с улицы.

Мама позвонила в скорую, но ей сказали, что скорая приедет через полчаса. Тогда в скорую позвонил персонал Нидского медцентра, им сказали, что скорая приедет через час.

Родители решили сами везти сына в больницу.

„В медцентре мальчику обработали рану, мы сели в свою машину и поехали в Клайпеду“, – рассказал Ромуальдас.

Klaipėdos vaikų ligoninė

„Мы снова платили за паром. Но это ерунда, хуже всего, что все надо делать самому - никакой помощи. Как подумаешь, сколько людей было в те выходные на Куршской косе, если бы случилось более серьезно несчастье, помощи не получили бы“, – сказал мужчина.

В Клайпедской детской больнице мальчику зашили рану. Врач сказал им, что скорая должна была приехать, поскольку случай серьезный.

„Знаете, это чувство небезопасности. А если бы у кого-то случился инсульт или инфаркт? Или повреждена вена или артерия? – сказал Ромуальдас. – Я думаю, так по всей Литве, если город небольшой“.

Сотрудница Клайпедского филиала Станции скорой помощи Нийоле Дамбраускене сказала, что „в этом году помощь всем жителям и отдыхающим в Неринге оказывают два экипажа скорой помощи. Одна работает в Ниде, другая – в Юодкранте“.

„Потребность в помощи летом интенсивнее. До ближайшей больницы в Клайпеде – 50 км, а быстро ехать невозможно из-за ремонта дорог и заторов на дороге“, – сказала Дамбраускене.

Neringos meras Darius Jasaitis

„Не первый раз остается сожалеть, что реформа Станции скорой помощи ухудшила ситуацию. Насколько я знаю, с проблемами сталкиваются все муниципалитеты“, – сказал Delfi мэр Неринги Дарюс Ясайтис.

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