Отпуск в Литве: самые жаркие дни, и какой будет осень

По данным Литовской гидрометеорологической службы, летний день - такой день, когда температура поднимается выше 20°C. Если температура выше 25°C, то это уже не просто летний, это уже жаркий день. Если температура поднимается выше 30°C, установилась знойная погода.
В литовском климате, по данным 1991–2020 гг. в стране бывает 89 летних, 39 жарких и 4 знойных дня. Больше всего летних дней бывает на юго-востоке страны (100−105 дней), а меньше всего – у моря и в районе Жемайтийской возвышенности (70−75 дней).
Знойных дней в Литве бывает немного. Чаще всего они наблюдаются на юго-востоке страны (в среднем 7 в году), а реже – на Куршской косе, на Жемайтийской возвышенности и на восточной окраине страны (1−3 дня).
Правда, по-летнему тепло в Литве бывает не только летом: температура выше 20°C может быть с марта по октябрь. Жаркие дни могут наблюдаться с апреля по сентябрь, а знойные с мая по сентябрь.
Климатологи отмечают, что с 1961 до 2020 г. количество летних дней в Литве растет. Больше всего таких дней стало на взморье, особенно в Клайпеде – количество летних дней увеличилось с 45 до 60 дней в год!
А вот количество жарких и знойных дней на взморье увеличилось меньше всего. Жарких дней стало больше всего на юге и юго-западе Литвы (20–21), а знойных – на юге и в окрестностях Укмерге (3−4).
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