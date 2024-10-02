Отопление включают и в Вильнюсском районе

„Поскольку на улице похолодало, отопление включаем в школьных и других образовательных учреждениях. Муниципалитет должен гарантировать, чтобы дети и пациенты находились в теплых помещениях в комфортных условиях“, – сказал мэр муниципалитета Роберт Духневич.

„Сентябрь в этом году был рекордно теплым, однако октябрь начался с холодной погоды. Мы должны сделать так, чтобы в образовательных учреждениях и учреждениях системы здравоохранения было тепло. В Неменчине и других удаленных местах температура уже составляет меньше 10 градусов. Будем следить за условиями и прогнозами, от этого будет зависеть, когда отопление включим во всем районе“, – сказала вице-мэр Данута Нарбут.