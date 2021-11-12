Отопление в Вильнюсе в декабре подорожает в 2,2 раза

"С учетом декабрьских цен мы видим, что рост может быть еще больше – на 60%, по сравнению с прошлым годом", – сказал в пятницу представитель ГСРЭ Матас Тапараускас.

По его словам, если оценивать цены на топливо в октябре, а именно они войдут в стоимость отопления в декабре, видно, что зима в Вильнюсе начнется с более дорогого отопления, чем в прошлом году.

"Вильнюс – не исключение. С учетом цен на топливо, которые действовали в октябре (...), мы видим, что рост может быть немного выше, чем прогнозировали, это на 120%, по сравнению с ценами в прошлом году", – сказал член службы.

Он подчеркнул, что в прошлом году цены на отопление были рекордно низкими.

По словам Тапатаускаса, счета зависят и от потребления теплоэнергии, а потребление зависит от климатических условий.

"В этом году октябрь был более прохладным (...) Кроме того, отопительный сезон начался раньше, в некоторых городах отопление включили в конце сентября–в начале октября (...) Именно эти обстоятельства, не только рост цен, но и рост потребления обусловили высокие цены", – заметил он.

В Вильнюсе центральное отопление, по сравнению с прошлым годом, подорожало на 96%, до 7,15 центов за кВт (с НДС).

В Вильнюсе самое дорогое отопление, если сравнивать с ценами в других крупных городах.

Во всей Литве за год (если сравнивать ноябрь 2021 с ноябрем 2020 г.) отопление в среднем подорожало на 45,5%, до 5,79 центов за кВт (без НДС).