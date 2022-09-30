Отопительный сезон в Литве: не все получат одинаковую помощь от государства

Радует только то, что недостатка в дровах не должно быть.

"Осенью, зимой склады будут полные – сколько надо, столько будет", сказал коммерческий директор Esaurida.lt Мантвидас Ранцас.

По данным LNK, люди, которые купили дрова летом, уже сейчас в выигрыше, сэкономили примерно треть суммы.

Продавцы с прошлого года разрешают жителям брать дрова на выплату, рассчитываться каждый месяц. В этом году сумму разбивают на три части.

"Сейчас каждый третий клиент покупает дрова в лизинг, а в прошлом так делал каждый 20", – сказал Ранцас.

"В этом отопительном сезоне, как и предполагалось, цены будут выше, во-первых, из-за роста цен на биотопливо", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

В Паневежисе уже известно, сколько будет стоить отопление, хотя сезон еще не начался. В октябре отопление подорожало на 16%, или на 1,5 цт за кВт/ч теплоэнергии. Это значит, что если в прошлом году за квартиру в модернизированном доме в октябре люди платили 15 евро, то в этом году будут платить 35 евро.

"В старом, необновленном доме в прошлом году платили 23–24 евро, а в этом будут платить 56 евро", – сказал гендиректор Panevėžio energijа Пятрас Дикса.

Жителям, которые пользуются центральным отоплением, будет легче, поскольку парламент продлил срок действия нулевого НДС еще на два отопительных сезона.

Экономист Марюс Дубниковас считает, что от этой льготы следует отказаться.

"Эта льгота касается всех, значит, тратят много денег, помощь получают и те, кто в ней вообще не нуждаются", – сказал вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Дубниковас.

Бюджету эта льгота обойдется в 111 млн. евро, власти не могут объяснить, как эта льгота обойдет состоятельных людей.

"Центральное отопление сильно подорожало, поэтому, видимо, нерационально облагать его дополнительными налогами", – сказал глава Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

Премьер Шимоните сказала, что цены на центральное отопление регулируются, поэтому "льготный НДС позволяет на тот же процент снизить цену".

Оппозиция спрашивает, а как же с теми жителями, которые пользуются другими способами отопления: на дрова действует 9% НДС, а на газ и электричество – 21%.

"Какие меры вы как министр предложите, чтобы людей в Литве оценивали одинаково?", – спросила соцдем Раса Будбергите у министра энергетики Дайнюса Крейвиса.

"Помощь, как через компенсацию цен на электричество, так и компенсацию цен на отопление, получили все без исключения", – ответил министр.

Ранцас сказал, что твердое топливо подорожало примерно на столько же, на сколько подорожал газ.

"Дрова у нас подорожали в два раза, гранулы и брикеты – в 2,5–3 раза", – заметил он.

Но людям, которые используют иные виды топлива, власти предложили только один вариант – компенсации за отопление.

В Паневежисе, как и в других городах Литвы, за компенсациями люди стоят в очередях.

"На 400 больше, чем в сентябре прошлого года, и конечно, это результат того, что сообщается о росте цен на отопление", – сказала представитель Паневежского муниципалитета Зита Рагенене.

Работающих люди смогут получить компенсацию сразу на 6 месяцев, а не на три, как раньше. Компенсации будут назначать и задним числом, даже если человек обратиться в середине сезона отопления.

"Я – пенсионер, жена еще работает, но у нее зарплата почти минимальная. У меня ребенок-инвалид, еще один сын работает, но за минимум", – сказал Чесловас из Паневежиса.

"Все идут, почему бы и мне не пойти. Сколько дадут, столько дадут. Неужели люди не знают, что мы бедные пенсионеры", – сказала собеседница Елена.

"За электричество как-нибудь заплачу, я на все экономлю, как могу", – заметила Гедре.

За компенсациями в этом году планируют обратиться на 1/5 или даже на 1/3 больше жителей.