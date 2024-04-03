Отныне заказать ID-карту в срочном порядке можно без предварительной регистрации

 
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Migracijos departamentas
Migracijos departamentas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Гражданам Литвы, желающим подать заявление и получить ID-карту в течение одного рабочего дня, больше не нужно будет заранее записываться на прием в отделения обслуживания клиентов Департамента миграции. С 3 апреля такие лица обслуживаются в порядке живой очереди во всех отделениях Департамента.

Если, например, ID-карта заказана до 12 часов дня понедельника, то получить ее можно будет на следующий рабочий день в любом подразделении по работе с клиентами Департамента миграции в часы работы.

Если заявление на получение ID-карты подано после 12 часов дня, клиент сможет забрать документ уже послезавтра.

Стоимость этой услуги остается неизменной - 100 евро.

До сих пор граждане Литвы, желающие срочно заказать ID-карту, должны были заранее записываться на прием.

Департамент миграции также продолжит предоставлять услуги в порядке живой очереди: пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, клиентам, пришедшим за уже изготовленными документами, а также лицам, желающим заказать и получить паспорт в тот же день.

Паспорт можно заказать в срочном порядке в первой половине дня в любом пункте обслуживания клиентов Департамента миграции по всей Литве и получить его в Вильнюсе в тот же день во второй половине дня (в других отделениях на следующий день).

В прошлом году Департамент миграции выдал гражданам Литвы в общей сложности почти 359 000 удостоверений личности. Более 13 000 таких документов были заказаны и выданы в течение одного рабочего дня.

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