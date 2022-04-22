Ассоциация обратилась в Центробанк Литвы с просьбой разъяснить, может ли внутренний украинский паспорт (не загранпаспорт) считаться документом, на основе которого беженцам можно предоставлять финансовые услуги.

"Мы обратили внимание ЦБ на то, что несмотря на то, что этот документ не отвечает требованиям ЕС, в нем есть все необходимые данные, перечисленные в 1-6 пунктах 1 ч. 10 ст. Закона ЛР о превенции отмывания денег и финансирования террористов. Мы рады, что ЦБ отреагировал оперативно и подтвердил, что такой документ подходит для подтверждения личности клиента", – заметила Амуле.

По ее словам, такой же вывод сделало и МВД Литвы.

Члены Fintech Hub LT отмечают, что граждане Украины могут столкнуться с такой проблемой во всех странах ЕС, поскольку повсюду действуют те же установки в рамках закона о превенции отмывания денег и финансирования террористов. Пользоваться услугами украинских банков в Европе сложно, поскольку у них нет доступа к SEPA платежам.

"В начале марта наша компания начала инициативу "Я горжусь тем, что я украинец", чтобы поддержать граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны. Цель инициативы – бесплатное предоставление украинцам банковских услуг. Мы хотим помочь украинцам почувствовать финансовую свободу даже вдали от дома. С начала инициативы до сих пор мы открыли счета 100 клиентам из Украины. Интерес есть. Мы даем возможность не только открыть счет, но и получить платежную карту (...)", – сказала представитель Satchel Ксения Шаталова.

Гендиректор Paysera Гинтаутас Межетис сказал, что до начала войны в Украине к ним обращалось около 500 украинцев в неделю, в основном это были люди, которые приезжали работать в Литву и другие страны ЕС. Когда началась война, их количество выросло в два раза, в последние недели приходят 700-800 украинцев.

Межетис обратил внимание на то, что организация беженцев ООН называет счет в банке "неотложным приоритетом для беженцев", без которого они не могут получать социальную помощь, устроиться на работу и оплатить счета.