Отношение к общественным деятелям не меняется: жители по-прежнему лучше всего оценивают Адамкуса

Согласно новейшему опросу, еще 4 политиков положительно оценивают более половины жителей страны: министра обороны Арвидаса Анушаускаса положительно оценивают 63% принявших участие в опросе, экс-президента Далю Грибаускайте – 62%, председателя Социал-демократической партии Литвы Вилию Блинкявичюте – 59% и еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса – 52% респондентов.
Среди 12 политиков и общественных деятелей, которых жители оценивают скорее положительно, чем отрицательно, также оказались: Андрюс Тапинас (49%), Саулюс Сквернялис (49%), Игнас Вегеле (43%), Ремигиюс Жемайтайтис (43%), Лауринас Кащюнас (42%) и Йонас Пинскус (40%). Другие политики и общественные деятели, оцененные в этом исследовании, были оценены жителями скорее отрицательно, чем положительно.
Наименее благосклонно в декабре прошлого года жители Литвы оценивали 5 политиков: Габриэлюса Ландсбергиса (77% оценили отрицательно), Витаутаса Ландсбергиса (75%), Аушрине Армонайте (74%), Ингриду Шимоните (72%) и Пятраса Гражулиса (64%).
За месяц (декабрь по сравнению с ноябрем 2023 г.) на 3%улучшилась оценка экс-президента Дали Грибаускайте и члена Сейма Альгирдаса Буткявичюса, на 3% ухудшилась оценка председателя Партии труда Андрюса Мазурониса.
15-30 декабря 2023 г. литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1017 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 110 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%.