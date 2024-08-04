Отношение банка к пожилым людям возмущает: если не приедешь в отделение – заблокируют счет

В редакцию Delfi написал читатель Викторас, который рассказал о неприятной ситуации. По словам мужчины, банк требует, чтобы его мать - женщина почтенного возраста приехала в банк, чтобы заполнить анкету, связанную с превенцией отмывания денег. Если она этого не сделает, будет закрыт ее счет в банке. Мужчина опасается, что это отрицательно повлияет на здоровье его мамы. Представители банка сказали, что сожалеют в связи с этой ситуацией и предложили исключение.