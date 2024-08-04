Отношение банка к пожилым людям возмущает: если не приедешь в отделение – заблокируют счет

Викторас сказал, что его мама родилась в 1937 год, сейчас ей 87 лет.
„Она работала учителем, сейчас на пенсии. И ее, я не нахожу иного слова, терроризирует банк Šiaulių bankas.
Банк требует, чтобы она приехала в отделение и заполнила анкету, связанную с превенцией отмывания денег. Если она не приедет, заблокируют ее счет, на которой ей переводят пенсию“, – сказал мужчина.
Он утверждает, что его мама тяжело передвигается, но в банке им сказали, что иного варианта нет.
„Срок истекает в последний день этого месяца. Э-банкингом мама не пользуется, поэтому если она не приедет, ее счет заблокируют“, – возмущался мужчина.
„Надо найти решение, которое было бы удобным не банку, а пенсионерам“, – считает он.
Пресс-секретарь Šiaulių bankas Саулюс Ярмалис сказал, что сожалеет за доставленные неудобства.
„Финансовые учреждения в Литве по закону обязаны собрать актуальную информацию обо всех клиентах без исключения. Этого требует Закон о превенции отмывания денег и финансирования террористов.
Клиент может обновить информацию с помощью э-банкинга, в ближайшем отделении или с помощью электронной подписи. Если эти способы не подходят, можно уполномочить другое лицо заполнить документ в банковском отделении“, – сказал он.
По словам пресс-секретаря, есть еще один способ.
„Мы предоставляем разные возможности, в исключительных случаях, оценив информацию, можем в порядке исключения приехать на дом к клиенту. Сожалеем, что в данном случае мы не могли идентифицировать эту потребность.
Мы также хотим обратить внимание клиентов на то, что о приближении срока заполнения анкеты мы информируем несколько раз - за 60 дней, за 30 дней, за 10 дней и в последний день, поэтому рекомендуем не тянуть и информировать банк о конкретной ситуации“, – сказал Ярмалис.