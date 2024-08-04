2024.08.04 07:05

Отношение банка к пожилым людям возмущает: если не приедешь в отделение – заблокируют счет

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Bankininkystės iliustracijos
Bankininkystės iliustracijos
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

В редакцию Delfi написал читатель Викторас, который рассказал о неприятной ситуации. По словам мужчины, банк требует, чтобы его мать - женщина почтенного возраста приехала в банк, чтобы заполнить анкету, связанную с превенцией отмывания денег. Если она этого не сделает, будет закрыт ее счет в банке. Мужчина опасается, что это отрицательно повлияет на здоровье его мамы. Представители банка сказали, что сожалеют в связи с этой ситуацией и предложили исключение.

Викторас сказал, что его мама родилась в 1937 год, сейчас ей 87 лет.

„Она работала учителем, сейчас на пенсии. И ее, я не нахожу иного слова, терроризирует банк Šiaulių bankas.

Банк требует, чтобы она приехала в отделение и заполнила анкету, связанную с превенцией отмывания денег. Если она не приедет, заблокируют ее счет, на которой ей переводят пенсию“, – сказал мужчина.

Он утверждает, что его мама тяжело передвигается, но в банке им сказали, что иного варианта нет.

„Срок истекает в последний день этого месяца. Э-банкингом мама не пользуется, поэтому если она не приедет, ее счет заблокируют“, – возмущался мужчина.

„Надо найти решение, которое было бы удобным не банку, а пенсионерам“, – считает он.

Pensija

Пресс-секретарь Šiaulių bankas Саулюс Ярмалис сказал, что сожалеет за доставленные неудобства.

„Финансовые учреждения в Литве по закону обязаны собрать актуальную информацию обо всех клиентах без исключения. Этого требует Закон о превенции отмывания денег и финансирования террористов.

Клиент может обновить информацию с помощью э-банкинга, в ближайшем отделении или с помощью электронной подписи. Если эти способы не подходят, можно уполномочить другое лицо заполнить документ в банковском отделении“, – сказал он.

По словам пресс-секретаря, есть еще один способ.

„Мы предоставляем разные возможности, в исключительных случаях, оценив информацию, можем в порядке исключения приехать на дом к клиенту. Сожалеем, что в данном случае мы не могли идентифицировать эту потребность.

Мы также хотим обратить внимание клиентов на то, что о приближении срока заполнения анкеты мы информируем несколько раз - за 60 дней, за 30 дней, за 10 дней и в последний день, поэтому рекомендуем не тянуть и информировать банк о конкретной ситуации“, – сказал Ярмалис.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии