"Литовскую делегацию возглавит министр окружающей среды Симонас Гентвилас", - сообщило в воскресенье президентское ведомство.
Мировые лидеры обсудят в Египте планы международного финансирования борьбы с изменением климата, целью будет пропорциональное распределение средств на меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации.
COP27 будет направлена на продвижение переговоров по долгосрочной цели адаптации к изменению климата, а также более амбициозных национальных обязательств по достижению долгосрочной цели ограничения температуры примерно на 1,5 градуса по Цельсию.
Планируется, что в Египте соберутся представители почти 200 стран.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Праздничные выходные дни в Литве: сокращать, увеличивать или оставить все, как есть?
На минувшей неделе жители Литвы смогли насладиться...
Перелом на рынке аренды жилья в Литве: цены снижаются – инициатива в руках арендаторов
Рост цен на аренду жилья снижается. Об этом...
Финансовый эксперт советует, как планировать расходы: есть одно золотое правило
По мере роста инфляции каждая семья должна...
Вице-министр: Грибаускайте обсуждалась в качестве кандидата на пост главы Европейской Комиссии
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте обсуждалась в...
Литовский предприниматель Виктор Воронцов: мы живём всё лучше и лучше (1)
В беседе с RU Delfi предприниматель Виктор Воронцов...