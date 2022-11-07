"Литовскую делегацию возглавит министр окружающей среды Симонас Гентвилас", - сообщило в воскресенье президентское ведомство.

Мировые лидеры обсудят в Египте планы международного финансирования борьбы с изменением климата, целью будет пропорциональное распределение средств на меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации.

Статьи по теме: Умер отец президента Литвы Гитанаса Науседы

COP27 будет направлена ​​на продвижение переговоров по долгосрочной цели адаптации к изменению климата, а также более амбициозных национальных обязательств по достижению долгосрочной цели ограничения температуры примерно на 1,5 градуса по Цельсию.

Планируется, что в Египте соберутся представители почти 200 стран.