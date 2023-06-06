Отличные новости: в Литву возвращается тепло

Погода будет солнечной. Облаков будет немного, поэтому осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла. Только у Балтийского моря будет всего 19-21 градус.
В среду лето покажет себя во всей красе. Ночью будет ясно. Без осадков. Температура опустится до 6-11, местами будет 12-13 градусов тепла, но заморозков не ожидается. Днем будет сухо. Днем воздух прогреется до 23-28, у моря до 20-22 градусов тепла.
В четверг днем погоду в Литве обусловит зона высокого давления, поэтому особых перемен не ожидается. Без дождя. Ночью будет 9-14, днем 24-29 градусов тепла.
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