Отличные новости от синоптиков: погода и дальше будет радовать

Днем и во второй половине дня облачность усилится, местами пройдут кратковременные летние дожди и грозы, преимущественно в северо-восточной части страны.
Местами сформируются более мощные облака, из которых пойдет сильный дождь, может выпасть небольшой град. Ветер будет слабый, переменного направления, со скоростью 5-10 м/с, только местами во время грозы или перед дождем ветер может усилиться до 14 м/с. Днем температура повысится до 22-27 градусов, теплее всего будет в южных и юго-западных регионах.
В ночь на понедельник тучи быстро разойдутся, небо прояснится, пойдет кратковременный дождь, за исключением начала ночи. Ветер будет слабым. Утром похолодает до 9-14 градусов тепла, местами может быть на градус прохладнее или теплее в зависимости от местных условий.
В понедельник тучи снова сгустятся, образуются дождевые кучевые облака. Днем и во второй половине дня на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с, во время грозы порывы ветра местами достигнут 15 м/с.
Температура перед дождем повысится до 21-26, а местами и до 27 градусов. Во вторник погода останется такой же. Ночью тучи разойдутся и в некоторых районах пройдет кратковременный дождь, а днем облачность увеличится, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью похолодает до 10-15 градусов, днем прогреется до 22-27 градусов.