2024.07.09 07:34

Отличные новости для отдыхающих: идет жара

 
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Įsitvirtins giedresni orai: svilins kaitra, lietaus nesulauksime
Įsitvirtins giedresni orai: svilins kaitra, lietaus nesulauksime
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Во вторник Литва окажется в зоне действия высокого давления. Утром будет малооблачно, позже облаков станет больше, но к вечеру они снова рассеются, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

В Литву придет теплая масса воздуха, после обеда будет 24–28, а на юге Литвы до 29 градусов тепла.

В среду погоду все еще обусловит антициклон, поэтому и ночью и днем без осадков. Ночью будет ясной, только до полуночи на западе местами могут быть облака. Днем облаков будет немного, будет солнечно. Ночью будет 12–17 градусов тепла, а днем 26–31 градус.

После солнечных дней начала недели во второй половине недели в Литву придет неспокойная погода – на большей части территории пройдут небольшие дожди с грозами, будет тепло и душно.

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