Отличные новости для отдыхающих: идет жара

В Литву придет теплая масса воздуха, после обеда будет 24–28, а на юге Литвы до 29 градусов тепла.

В среду погоду все еще обусловит антициклон, поэтому и ночью и днем без осадков. Ночью будет ясной, только до полуночи на западе местами могут быть облака. Днем облаков будет немного, будет солнечно. Ночью будет 12–17 градусов тепла, а днем 26–31 градус.