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С 15 марта в Литве открылись все магазины со входом с улицы. В магазины с самого утра шло множество покупателей. Журналисты Delfi TV общались с клиентами магазинов.

Покупатели уверяют, что очень ждали открытия магазинов, поскольку некоторые товары невозможно купить по интернету.

"Я очень ждала открытия магазина Ikea. Здесь очень привлекательные товары, качественные и по доступной цене. И вживую все выглядит иначе. Мне нужно кое-что из мебели и посуды", – сказала одна женщина.

"Соскучились. Хочется куда-то сходить. Конечно, ждали. (...) Пришли, потому что открылись магазины, нам особенно ничего не нужно, но весна, хочется куда-то сходить, в магазин, на концерт, пока можно только в магазин", – сказала покупатель.

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"Нужны были кое-какие товары, которые по интернету нельзя купить", – сказала другая покупатель.

Мужчина сказал, что покупал всякие мелочи, которые по интернету покупать неудобно.

"В интернете надо покупать на определенную сумму, на 20-30 евро, как в Senukai, так и в Ermitažas, если меньше, приходится платить больше за товары", – сказал еще один покупатель.

Продавцы сказали, что покупатели больше ценят физические магазины, чем электронные.

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