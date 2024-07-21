Открываются пешеходные маршруты вдоль вильнюсских рек

„Вильнюсские реки - эта та ось, вокруг которой кипела жизнь. Несмотря на вмешательство людей, они сохранили биологическое свое разнообразие. Все, что нужно для следования по маршруту - смартфон и доступ к интернету“, – сказала представитель Darnu Group Аквиле Ляуданскене.
Маршрут был разработан с участием специалистов, одним из них был Кястутис Скрупскялис. Во время прогулки туристы узнают о растительном и животном мире вильнюсских рек.
„В Нерис и Вильняле кипит жизнь. Там обитает много рыб и птиц, большая их часть занесена в Красную книгу Литвы. Мы нашли в Нерис 27 видов рыб, 10 из них находятся под охраной. В Вильняле обитает 25 видов рыб, 7 охраняемых. Осенью в Вильняле можно увидеть идущих на нерест лососей. Вильнюс - единственная европейская столица, где можно увидеть такую картину. В парке Вингис, если повезет, можно увидеть удода“, – рассказал эксперт.
Во время прогулки будут сделаны акценты и на исторические моменты, связанные с вильнюсскими реками.
Экскурсовод, основатель Gatvės gyvos Альбертас Казлаускас сказал, что маршруты подойдут всем, поскольку не требуют специальной физической подготовки, а информация подается просто и интересно. Можно пользоваться аудиогидом, есть и задания для проверки усвоенной информации.
Маршруты Darnu Group бесплатные, их можно найти здесь https://marsrutai.darnugroup.lt.
1, 2, 22, 23 августа состоятся бесплатные экскурсии по этим маршрутам с Альбертасом Казлаускасом и Кястутисом Скрупскялисом. Регистрация: https://forms.gle/L8vfwmSPJdgqo6sD7
До 31 августа около Белого моста можно посетить открытую выставку, организованную Darnu Group о реке Нерис.