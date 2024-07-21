Открываются пешеходные маршруты вдоль вильнюсских рек

„Вильнюсские реки - эта та ось, вокруг которой кипела жизнь. Несмотря на вмешательство людей, они сохранили биологическое свое разнообразие. Все, что нужно для следования по маршруту - смартфон и доступ к интернету“, – сказала представитель Darnu Group Аквиле Ляуданскене.

Маршрут был разработан с участием специалистов, одним из них был Кястутис Скрупскялис. Во время прогулки туристы узнают о растительном и животном мире вильнюсских рек.