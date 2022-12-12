Открывается обновленный Центр реестра в Вильнюсе

По словам пресс-секретаря ЦР Миндаугаса Самкуса, ремонт отделения, которое ежедневно обслуживает 600 клиентов, стоило 700 000 евро. ремонт провела строительная компания Fos Lt.

"На эти деньги обновили основной зал обслуживания клиентов и другие помещения, были созданы эргономические рабочие места и помещения для клиентов. Клиенты смогут не только комфортнее общаться с работниками, но и пользоваться зоной самообслуживания с помощью своих компьютеров или других гаджетов", – сказал Самкус.

В этом году обновили также отделения ЦР в Шяуляе, Паневежисе, Алитусе, Мариямполе, Тельшяе и Утене.

"Своей очереди еще ждут отделения в Каунасе и Клайпеде. Вопрос их обновления будет решаться в следующем году", – заметил Самкус.

По его словам, за год все отделения ЦР посещает 650 000 клиентов, консультанты ежедневно отвечают на 1500 звонков и 150 запросов по интернету.