Открытый месяц назад в Вильнюсе парк не выдержал испытания дождем, нужны серьезные работы

"Новый Шешкинский парк (резервуар для дождевой воды с рекреационной зоной) не выдержал вчерашнего дождя, который не был ливнем", – писали жители.

Резервуар для дождевой воды был оборудован в Шешкине между ул. Озо и Миглос несколько лет назад. Основное его назначение - накопление дождевой воды и постепенный ее спуск на ул. Т.Нарбуто. На берегах водоема была оборудована зона отдыха для жителей.