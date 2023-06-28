28 июня 2023 г. 15:46

Открытый месяц назад в Вильнюсе парк не выдержал испытания дождем, нужны серьезные работы

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Robertas Narmontas
В социальных сетях жители делятся фотографиями Шешкинского парка. Недавно созданная система для сбора дождевой воды разочаровала жителей – вчерашнего дождя она не перенесла, пишет madeinvilnius.lt.

"Новый Шешкинский парк (резервуар для дождевой воды с рекреационной зоной) не выдержал вчерашнего дождя, который не был ливнем", – писали жители.

Резервуар для дождевой воды был оборудован в Шешкине между ул. Озо и Миглос несколько лет назад. Основное его назначение - накопление дождевой воды и постепенный ее спуск на ул. Т.Нарбуто. На берегах водоема была оборудована зона отдыха для жителей.

Такую картину запечатлел фотограф Delfi:

Для посещения этот парк был открыт в мае этого года.

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Источник
ru.DELFI.lt
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