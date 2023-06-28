Открытый месяц назад в Вильнюсе парк не выдержал испытания дождем, нужны серьезные работы

"Новый Шешкинский парк (резервуар для дождевой воды с рекреационной зоной) не выдержал вчерашнего дождя, который не был ливнем", – писали жители.
Резервуар для дождевой воды был оборудован в Шешкине между ул. Озо и Миглос несколько лет назад. Основное его назначение - накопление дождевой воды и постепенный ее спуск на ул. Т.Нарбуто. На берегах водоема была оборудована зона отдыха для жителей.
Такую картину запечатлел фотограф Delfi:
Для посещения этот парк был открыт в мае этого года.
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