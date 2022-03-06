Открытое письмо режиссера Ивана Вырыпаева

Друзья, случилась трагедия. Война. Я как и большинство нормальных людей испытываю боль за украинский народ. В Украине у меня друзья, ученики, коллеги, мои зрители, да и просто незнакомые мне люди, которые сегодня мужественно борются не только за свою землю, за свои семьи, но борются за правду, за истину, за свет и любовь и что главное борются за всех нас. Да именно за всех нас. За нашу цивилизацию.

Потому что главный вопрос, который поставлен сегодня – это чем же все-таки является наш биологический вид Homosapies? Мы животные? Мы безжалостные машины? Кто мы? Мы люди? И если мы люди. Люди в высшем своем проявлении. Если я человек в высшем антропологическом смысле, то что это означает? Так сейчас поставлен вопрос. И мой личный ответ на этот вопрос таков. Я осознанное живое, разумное и духовное существо. Я тот, кто способен любить. Я тот, кто способен сострадать. Я тот, кто способен помогать. Я тот, кому дана высшая и главная ценность – нести Свет. И это самый важный урок, который мы можем вынести из этой трагедии и это самая высшая награда, которую мы, несмотря на весь этот ад и кошмар, можем вынести из произошедшего.

Я живу в Варшаве. И сегодня мы тут в Польше целыми днями заняты помощью нашим украинским братьям и сестрам. Мы не покладая рук, делаем все что в наших силах и физически и морально, и духовно. Мы помогаем нашим коллегам украинским актерам, режиссерам, работникам театров, мы стараемся оказать помощь всем людям, всем, кто в ней нуждается на сколько это возможно.

Мы страдаем вместе со всем украинским народом, хотя конечно, наше страдание нельзя сравнить по степени страдания с тем, что испытывают те люди, кто сейчас находится под бомбами российского агрессора. Я не хочу много писать ни о Путине, ни о российской власти, потому что эти люди не заслуживают этого. И мне правда, искренне жаль их, потому что то, что они совершили и продолжают совершать, это невероятно зло создавая ад, куда все они отправили сами себя. Они в аду. Поскольку ад, это ведь не место куда падают бомбы, и где гибнут люди, там трагедия, там боль, но там и Свет исходящий от душ невинно страдающих людей на чьей стороне правда, - высшая правда жизни. Но ад, это темный мрак, в душе человека, который охватывает все человеческое существо и закрывает доступ в Свету, любви и Высшей силе мудрости. И такой ад, это самое страшное, что только может случится с нами. Не дай нам этого Бог.

Сегодня, люди в чьих сердцах возник этот ад воюют от под российским флагом, называя себя россиянами, называя себя русскими. Но есть ли национальность у зла? Есть ли национальность у тьмы? Есть ли национальность у Дьявола? Сейчас в России есть невероятно мужественные люди, отважные люди, которые рискуя своими жизнями (и это уже не громкие слова, а реальность) делают все, что в их силах чтобы хоть как-то остановить это безумие, делают все возможное, чтобы нести свет, чтобы насколько они могут помогать тем, кто нуждается в помощи, а в помощи сегодня в той или иной степени нуждаются все.

Мои друзья из российской телекомпании Дождь или радиостанции «Эхо Москвы» и др., (настоящие герои) до последней секунды рискуя своими и жизнями своих семей выходили в эфир и сообщали правду об ужасах этой войны и о злодеяниях российской власти. Теперь у них нет такой возможности, все оппозиционные (читай – честные) медиа на территории России закрыты. Но честные и совестливые люди все равно продолжают выходит на улицы заранее зная, что будут арестованы, отважные журналисты все равно пытаются говорить о злодеяниях власти Путина используя любые оставшиеся возможности, которых на самом деле почти уже не осталось.

Сегодня меня постоянно спрашивают, а почему же молчит ваш российский народ? А почему же российский народ поддерживает Путина или старается быть нейтральным? Но дело в том, что не существует такого явления как «российский народ» в социальном и политическом понимании. 140 миллионов человек проживающие на территории России это люди разных национальностей и что главное абсолютно разных этических и моральных ценностей. Не существует единого понятия «российский народ». Есть люди, которые в силу своего развития, морального, психологического, духовного мыслят и совершают те или иные поступки и действия. Мир уже давно не делится на народы и нации. Линия раздела уже давно проходит внутри каждого отдельно взятого человека.

Сказать, что русский народ бездействует или что поддерживает Путина, это ничего не означает. Потому что русский народ это и я, который в последние дни по 20 часов в сутки занят помощью украинцам, это и мои друзья, которые рискуя своими жизнями делают, все что в их силах. И да. Официально Россия в данный момент совершает чудовищную вещь – убивает своих братьев и сестер украинцев, но повторяю, что это такое «Россия»? Путин? Его Власть? Это Россия? Эти ужасные люди только прикрывают Россией как щитом, чтобы творить то зло, которое они творят. И да, я не снимаю с себя ответственности за то, что произошло и продолжает происходит. Да, мое поколение российских артистов вначале 2000-х было слишком занято своими карьерами, своим личным искусством сознательно отделяя себя от политики, ошибочно полагая что художник стоит в стороне от политической суеты и это привело к тому, что сошедший с ума российский президент смог устроить весь этот кошмар. Но будет ли справедливо по отношению к нам,тем, у кого есть российский паспорт и кто говорит на русском языке, будет ли справедливо применить к нам такую же агрессию и зло какое сегодня применяют путинисты по отношению к украинцам и что особенно важно применяют это зло по отношению к своему собственному народу?

Огромная трагедия произошла с Украиной. И огромная трагедия случилась с Россией. И поэтому я прошу вас, литовцев, которые когда-то так же стали жертвой российской оккупации, я прошу вас не соединять в одно целое коммунистический режим СССР, путинскую власть, россиян поддерживающих войну в Украине и тех, кто имея российское гражданство и говорящих на русском языке, сегодня так же как и вы, ведет освободительную борьбу против тирании, зла и агрессии. А тем более нее распространят свою, конечно, справедливую злость на русских писателей и художников как «классиков» так и наших современников, потому что все они (мы) пишут и говорят о главном – о победе Света над Тьмой.

Закон Тьмы таков, что она заманивает на свою территорию при помощи агрессии, и делая человека агрессивным поражает его сердце. Потому что, когда мы агрессивны мы уже автоматически оказываемся на стороне Тьмы, даже если и считаем что боремся с ней. С Тьмой нельзя бороться, с Тьмой нельзя воевать, Тьму можно победить только одним способом – Светом. Свет рассеивает Тьму. И как сказал апостол Иоанн: «Там, где Свет, там нет никакой Тьмы». Так будем же все вместе излучать из себя Свет, который, и в этом нет никакого сомнения, рано или поздно обязательно рассеет Тьму.

Российско-польский драматург и режиссер Иван Вырыпаев