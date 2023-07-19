19 июля 2023 г. 15:43

Открыто одно из интереснейших сооружений Вильнюса - подземное водохранилище

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В Вильнюсе в среду для посетителей открывается одно из самых интересных подземных сооружений – Лепкальнисское подземное водохранилище.

"Одно из самых интересных подземных сооружений Вильнюса – Лепкальнисское водохранилище – открывается для посетителей, и в первые выходные (22-23 июля) приглашают жителей Вильнюса на водный курорт Лепкальнис – испытать водные развлечения в зеленой зоне старого водохранилища", — информирует компания.

Как сообщает компания "Vilniaus vandenys", уже в эти выходные, 22-23 июля пригласят жителей Вильнюса на водный курорт Лепкальнис - испытать водные развлечения в зеленой зоне старого водохранилища.

По данным компании, Лепкальнисское водохранилище было оборудовано в 1916 году. Это хранилище использовалось как основное хранилище питьевой воды для окружающего района Науйининкай до 1987 года, а позже служило в качестве резервного хранилища воды, позволяющего обеспечить водоснабжение жителей в пиковое потребление.

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