Открыто одно из интереснейших сооружений Вильнюса - подземное водохранилище

"Одно из самых интересных подземных сооружений Вильнюса – Лепкальнисское водохранилище – открывается для посетителей, и в первые выходные (22-23 июля) приглашают жителей Вильнюса на водный курорт Лепкальнис – испытать водные развлечения в зеленой зоне старого водохранилища", — информирует компания.

Как сообщает компания " Vilniaus vandenys ", уже в эти выходные, 22-23 июля пригласят жителей Вильнюса на водный курорт Лепкальнис - испытать водные развлечения в зеленой зоне старого водохранилища.

По данным компании, Лепкальнисское водохранилище было оборудовано в 1916 году. Это хранилище использовалось как основное хранилище питьевой воды для окружающего района Науйининкай до 1987 года, а позже служило в качестве резервного хранилища воды, позволяющего обеспечить водоснабжение жителей в пиковое потребление.