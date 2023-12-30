Открыто о психологической атмосфере в полиции: работаешь за 1000 евро и в любой момент можешь стать подозреваемым

На вопрос, почему расследование передано ССР, неужели прокуроры не доверяют полицейским следователям, Катинене сказала, что лучше всего на этот вопрос могли бы ответить прокуроры, которые приняли такое решение.
"У меня это вызывает некоторое сомнение. Мы как-то говорили, когда главой ССР назначали бывшего генкомиссара. Говорили о том, на самом ли деле можно надеяться на объективность правоохраны, когда все руководящие посты в правоохранительных органах занимают люди, связанные с полицией. Скорее всего, Генпрокуратура хочет, чтобы расследование было объективным", – сказала она.
По ее словам, у нее применение оружия в данном случае вопросов и сомнений не вызывает.
"Надо показать обществу, чтобы не было сомнений, чтобы не думали, что полиция покрывает своих. Говорят, ворон ворону глаз не выклюет. Наверное, хотят выяснить вопрос, должным ли образом полиция выполнила свою работу, о чем говорят в обществе. <...> Люди сомневаются в том, что реакция была должной", – сказала Катинене.
Она подчеркнула, что полиция применяет служебное оружие только в крайнем случае.
"Система неблагодарная. Использование огнестрельного оружия и потом привлечение законов, оценка, все это рискованно. Сколько юристов, столько и мнений. Можно с одной позиции взглянуть на ситуацию – соблюдали ли все необходимые меры, были ли предупреждения. Второй момент - прокуратура и суды – их оценка. Малейшая ошибка и несоответствие в данном случае будут иметь последствия.
Начатое расследование уже сейчас вызывает немало напряжения у полицейских. Среди полицейских есть сомнения и напряжение, почему начато расследование по факту убийства и злоупотребления служебным положением. Ведь проверить, правильно ли было применено оружие, можно было и без привлечения статей УК. естественно, что полицейский, который правильно выполнил свой долг, еще должен перейти через психологическую мясорубку, ведь начато расследование, вероятно, ему предъявят обвинения. Малейшее несоответствие, может, игра слов, приведет к тому, что дело передадут в суд", – сказала Катинене.
Она сказала, что уже наблюдается тенденция, когда полицейские не хотят применять оружие даже тогда, когда в этом есть необходимость.
"На сегодняшний день проблема неоднозначная. Во-первых, оценка общества. Иногда не дожидаются полиции, а иногда отмечают, что полиция не принимает решительные меры, как того требует закон. Может, у полицейских не хватает смелости, они опасаются использовать специальные средства. Но если их используют, сразу же появляется оценка общества. Якобы можно было делать иначе. Полицейский после применения оружия находится в стрессовой ситуации. А тут еще оценка общества, уголовное преследование - это дополнительное напряжение. На сегодняшний день, полицейские нехотя применяют оружие или не применяют его даже тогда, когда по закону могут это делать. Ведь человек с зарплатой 1000 евро может даже стать подозреваемым, а ведь у него даже может не быть денег на адвоката", – сказала Катинене.