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С 23 апреля внутренний двор президентского дворца в Вильнюсе и исторический парк будут открыты для посетителей.
Открыт для посетителей внутренний двор президентского дворца
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Все желающие смогут посетить его в рабочие дни с 18 до 21 ч., а в выходные с 11 до 22 ч.

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