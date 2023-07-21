Откровенный разговор с Йонасом Пирожникасом: заработок палангских спасателей и как изменилось поведение отдыхающих

- Будет ли у вас в этом году перед центральной станцией спасателей еще и огороженная территория, где можно будет купаться в любую погоду?

- Жизнь одна и ни деньги, ни морские впечатления не столь ценны. Защити ее! Защитите себя и своих близких. Я бы посоветовал людям купить и взять с собой на пляж спасательный жилет - в нем не утонешь. На пляже носите шляпы от солнца и пейте воду, чтобы предотвратить обезвоживание и солнечный удар. Не прыгайте сразу с головой в море, а сначала зайдите. Когда вы попадете в яму, не паникуйте — приостановите дыхание, выплюньте воду изо рта, нырните или пройдите несколько метров. Ямы обычно не очень большие. Конечно, слушайте указания спасателей.