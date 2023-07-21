Откровенный разговор с Йонасом Пирожникасом: заработок палангских спасателей и как изменилось поведение отдыхающих

"У меня не бывает одинаковых сезонов. Как обычно: ежегодно около 70-80 проц. спасателей новички. А когда есть новички, многое нужно начинать с нуля — правильно обучать и мотивировать", — рассказал газете Palangos tiltas уже легендарный руководитель спасателей крупнейшего курорта страны.
- Изменились ли отдыхающие на пляжах Паланги за эти годы?
- Да. И значительно. Люди стали более сознательными, ответственными. Конечно, излишней сознательности не бывает. Очевидно, на пляже меньше употребляют алкоголя. А те, кто приносит его с собой, становятся хитрее и умнее — например, разливают в бутылки из-под фруктового сока. Конечно, после открытия границ литовцы изменились, стали культурнее - это мы это тоже наблюдаем.
- Какую новую технику вы получили в этом году?
- В этом году пополнили технический арсенал очень мощным джип, дроном, который способен вытащить из воды на берег человека весом до 50 килограммов. Но так как крупный человек может его утопить, мы делаем некоторые технические улучшения, чтобы этого не произошло.
- Сколько у вас было спасателей в конце июня? А сколько их будет в пик сезона в июле?
- В июне их было 46, в пике будет чуть больше 60. Даже когда нам не нужны все спасатели, они не сидят, сложа руки - тренируются, бегают по пересеченной местности, имитируют ситуацию по спасению утопающих.
- Какова самая большая, нерешаемая проблема для спасателей?
- Передвижение по пляжу. Когда на пляже много людей, проехать на машине практически невозможно.
- Становится ли сложнее нанять хорошего спасателя из-за более слабой физической подготовки и более низкой мотивации молодежи?
- Это верно. Но есть и обратная сторона медали: спасатели, проработавшие на спасательной станции Паланги два-три года, становятся сильнее физически и получают большой жизненный урок. Они после сдачи экзаменов получают европейские лицензии спасателей точно также, как и водители. Некоторые наши ребята успешно работают спасателями на крупных курортах Европы, Америки.
- Какова средняя зарплата спасателя на пляже в Паланге?
- 800 евро на руки.
- Будет ли у вас в этом году перед центральной станцией спасателей еще и огороженная территория, где можно будет купаться в любую погоду?
- Да, такая есть.
- Что вы посоветуете отдыхающим?
- Жизнь одна и ни деньги, ни морские впечатления не столь ценны. Защити ее! Защитите себя и своих близких. Я бы посоветовал людям купить и взять с собой на пляж спасательный жилет - в нем не утонешь. На пляже носите шляпы от солнца и пейте воду, чтобы предотвратить обезвоживание и солнечный удар. Не прыгайте сразу с головой в море, а сначала зайдите. Когда вы попадете в яму, не паникуйте — приостановите дыхание, выплюньте воду изо рта, нырните или пройдите несколько метров. Ямы обычно не очень большие. Конечно, слушайте указания спасателей.