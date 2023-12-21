Откладывать отпуск не стоит: некоторые работники могут лишиться его с января

Эксперт адвокатской конторы Sorainen Агнете Венцкене в комментарии рассказала, что важно знать.

Важно учесть следующие обстоятельства:

a) Когда человек получил право на отпуск; и

б) Были ли важные обстоятельства, в силу которых он фактически не мог воспользоваться отпуском.

В Трудовом кодексе сложно понять, когда человек лишается права на отпуск, но судебная практика установила четкий порядок. По закону, работники получают право на отпуск не за календарный, а за отработанный год.

Например, если работник устроился на работу 1 июня 2019 г., значит год для него начался 1 июня, а право на полный отпуск он получит 31 мая 2020 г. Отпуск за это время он может использовать в 2020, 2021, 2022 и 2023 г, а с 1 января 2024 г. лишается права на него.

Значит, с 1 января 2024 г. работники лишаться права на отпуск, на который получили право в 2020 г или раньше.