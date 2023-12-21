Откладывать отпуск не стоит: некоторые работники могут лишиться его с января

Эксперт адвокатской конторы Sorainen Агнете Венцкене в комментарии рассказала, что важно знать.
Важно учесть следующие обстоятельства:
a) Когда человек получил право на отпуск; и
б) Были ли важные обстоятельства, в силу которых он фактически не мог воспользоваться отпуском.
В Трудовом кодексе сложно понять, когда человек лишается права на отпуск, но судебная практика установила четкий порядок. По закону, работники получают право на отпуск не за календарный, а за отработанный год.
Например, если работник устроился на работу 1 июня 2019 г., значит год для него начался 1 июня, а право на полный отпуск он получит 31 мая 2020 г. Отпуск за это время он может использовать в 2020, 2021, 2022 и 2023 г, а с 1 января 2024 г. лишается права на него.
Значит, с 1 января 2024 г. работники лишаться права на отпуск, на который получили право в 2020 г или раньше.
Отпуск сохраняется лишь в том случае, когда у работника фактически не было возможности воспользоваться отпуском. Правда, в законе нет списка таких обстоятельств, каждый случай и причину требуется оценивать индивидуально.
Например, это может быть длительный период нетрудоспособности, отпуск по уходу за ребенком, служба в армии и др.
По словам адвоката Венцкене, важной причиной может быть постоянное отклонение заявлений об отпуске работодателем. В таких случаях работник должен собирать доказательства таких действий начальства (переписку по эл. почте, данные из систем, используемых работодателем и др.).
Но не все отказы считаются основанием для продления срока действия отпуска, например, если отказ был только по конкретным датам, когда в отпуск ушли другие работники, на другое время работодатель был готов предоставить отпуск. Но если несколько лет подряд работодатель отклоняет заявление работника на отпуск, поскольку много работы и отдыхать некогда, это может быть веской причиной для сохранения отпуска больше чем за три года.
Если работник видит, что у него накопилось немало дней отпуска больше чем за три года, поскольку он не мог воспользоваться им по важным причинам, надо принять определенные меры. Адвокат рекомендует не ждать начала 2024 г., когда компании упразднят накопившийся отпуск, а обсудить это с начальством.