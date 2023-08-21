Откладывается открытие Лидувенского моста

Пресс-секретарь Государственной службы охраняемых территорий при Министерстве охраны окружающей среды Диана Ракаускайте сказала, что мост будет ремонтироваться до конца октября-начала ноября.
"Сейчас ищут подрядчика, который выполнит эти работы – подготовит для посещения западную часть моста. Это необходимо сделать, чтобы посетители могли удобно подойти к мосту", – сказала Ракаускайте.
Представитель "Литовских железных дорог" Новиле Валанче прибавила, что сейчас проводят интенсивные работы, после завершения которых мост будет открыт для посещения.
"В ходе осуществления проекта много внимания уделяется обеспечению безопасности посетителей: переделывают дорогу на мосту для пешеходов, меняют ее покрытие, оборудуют освещение, навесы для безопасности, меняют перила и т.д. Все это необходимо для безопасных и комфортных посещений объекта. Сейчас проделаны 2/3 всех работ, предусмотренных в проекте. Мост откроют, когда все работы будут завершены. Часть работ выполняет подрядчик, которого наняла компания LTG Infra, другие работы выполнит подрядчик Охраняемых территорий.
Подрядчик LTG Infra отвечает за приспособление самого моста для посещений. Эти работы планируют завершить в III квартале 2023 года. Последний этап работ планируется завершить в IV квартале", – сказала Валанче.
Лидувенский мост в годы I мировой войны построили немцы (1918 г.). Тогда мост был длиной 570 м и состоял из 9 частей. В 1944 г. мост взорвали. В 1952 г. мост восстановили, использовались уцелевшие опоры, перекрытия и их элементы.