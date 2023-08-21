Откладывается открытие Лидувенского моста

Пресс-секретарь Государственной службы охраняемых территорий при Министерстве охраны окружающей среды Диана Ракаускайте сказала, что мост будет ремонтироваться до конца октября-начала ноября.

"Сейчас ищут подрядчика, который выполнит эти работы – подготовит для посещения западную часть моста. Это необходимо сделать, чтобы посетители могли удобно подойти к мосту", – сказала Ракаускайте.

Представитель "Литовских железных дорог" Новиле Валанче прибавила, что сейчас проводят интенсивные работы, после завершения которых мост будет открыт для посещения.