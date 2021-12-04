Представитель суда Ирма Гритенене сказала, что Р.С. попал в список призывников 2021 г. и не выполнял законные требования - не явился в военкомат, не представил необходимые документы, не прошел медкомиссию.
Сначала молодой человек получил штраф в размере 15 евро. Он заплатил этот штраф. За то, что он не прошел медкомиссию, ему назначили штраф 60 евро, его он не заплатил.
Кроме того, молодой человек после повторного напоминания не явился в военкомат и не прошел медкомиссию, поэтому снова был наказан в административном порядке.
Молодой человек в ходе судебного разбирательства признал свою вину, поскольку не было отягчающих его вину обстоятельств, ему был назначен штраф в размере 750 евро и уменьшен на треть - до 500 евро.
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