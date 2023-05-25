На концерт не попали и те жители Литвы, которые покупали билеты с рук в группе на Facebook "Дешевые билеты на мероприятия". Цены были разные - от 65 до 120 евро.
22-летним молодой человек из Йонишкиса отдал за билеты сначала 178, а потом еще 22 евро, но на концерт не попал - полученные им билеты были подделкой. Это подтвердила компания Bilietai.lt.
Но были и те, кто перед поездкой на концерт не проверял билеты и поехал в Вильнюс - только у входа люди узнали, что их билеты фальшивые.
Были и другие мошенничества - как только продавец получал деньги, он блокировал анкету покупателя на Facebook или отключал свой профиль, не присылал никакого билета вообще.
Иногда продавец обманывал покупателя до последнего дня, присылая переписку с Bilietai.lt.
Всего в мае в полицию обратились 32 человека, которых мошенники обманули, "продав" им билеты на Rammstein. Большая часть пострадавших – вильнюсцы. Покупая билеты у перекупщиков, жители всегда рискуют. Мошенники могут пользоваться не только такими группами, как Rammstein, но и разными спортивными мероприятиями, на которые есть спрос.
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