На концерт не попали и те жители Литвы, которые покупали билеты с рук в группе на Facebook "Дешевые билеты на мероприятия". Цены были разные - от 65 до 120 евро.

22-летним молодой человек из Йонишкиса отдал за билеты сначала 178, а потом еще 22 евро, но на концерт не попал - полученные им билеты были подделкой. Это подтвердила компания Bilietai.lt.

Но были и те, кто перед поездкой на концерт не проверял билеты и поехал в Вильнюс - только у входа люди узнали, что их билеты фальшивые.

Были и другие мошенничества - как только продавец получал деньги, он блокировал анкету покупателя на Facebook или отключал свой профиль, не присылал никакого билета вообще.

Иногда продавец обманывал покупателя до последнего дня, присылая переписку с Bilietai.lt.

Всего в мае в полицию обратились 32 человека, которых мошенники обманули, "продав" им билеты на Rammstein. Большая часть пострадавших – вильнюсцы. Покупая билеты у перекупщиков, жители всегда рискуют. Мошенники могут пользоваться не только такими группами, как Rammstein, но и разными спортивными мероприятиями, на которые есть спрос.