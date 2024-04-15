Отец литовского рекордсмена: еще вчера рекордсменом Литвы был я, а теперь - это мой сын

„Еще вчера я был рекордсменом Литвы, а сегодня я это потерял. Теперь новый рекордсмен Литвы и мира другой человек, но приятно, что это мой сын. Мы в семье все радуемся. Тяжело было потом заснуть, такие эмоции были, а надо было рано вставать“, — сказал Виргилиюс Алякна в интервью Delfi.
Отец поздравил сына сегодня утром. „Я его поздравил и спросил, что он сам чувствует. Он ответил, что не так и трудно все было, диск хорошо летел и погодные условия были хорошие. Он сам очень рад“, — сказал легенда литовского спорта.
Виргилиюс Алякна, ставший двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, также считает очень важным тот факт, что его сын демонстрирует чрезвычайно стабильное выступление.
„У него все шесть попыток были за 70 метров. Это довольно неплохо. У него сейчас хорошая спортивная форма. Он неделю назад тоже выступал у себя в университете и метал диск за 71 метр, на тренировках тоже уже несколько раз бросал до 70 метров. И это при обычных условиях. На соревнованиях были идеальные погодные условия, и результат - мировой рекорд“.
По словам отца, Миколас спросил его, стоит ли ему ехать на соревнования, где хорошие погодные условия, или ограничиться соревнованиями на больших стадионах.
„Он где-то месяц назад решил, что не будет выступать в студенческой лиге и будет готовиться дома к чемпионату Европы и чемпионату мира. Он у меня спросил: „Поехать ли на соревнования, где хорошие ветра дуют, или поехать выступать только на больших стадионах?“
Он хотел ставить рекорды на чемпионатах мира или Олимпийских играх. Я ему и сказал: „Если хочешь остаться, как я, без рекорда, тогда не выступай. Если хочешь попробовать побить рекорд, тогда поезжай“. Если есть возможность, то надо пробовать. Так вот и получилось, что он поехал и установил рекорд.“.
Что это достижение значит лично для вас? Были ли слезы радости?
„Не буду врать, если скажу, что не пустил слезу. Слезы радости, конечно, были. Мне было очень приятно. Наверное, каждый отец радуется успехам своих детей“.
„Ничего вечного нет. Все равно прогресс не стоит на месте. Мы же не думали, что этот рекорд будет вечным. 23 года назад я тоже был близок к этому рекорду мира, но мне не повезло. Еще через два года родился Миколас и у него все получилось“, — говорит Виргилиюс, который не думает, что мировой рекорд его сына что-то изменит в их отношениях.
„Мы можем говорить с ним на одном уровне. Он уже понимает, как бросать не надо, какие есть тонкости. Когда он начинал, то мне как отцу хотелось ему помочь, но не все дети хотят слушать своих родителей. Все вышло хорошо. У него хорошие тренеры и, я думаю, это не предел его возможностей“.
Сколько людей поздравили вас? Телефон был красным из-за звонков?
„Он сейчас постепенно краснеет. Я многих поздравлений еще не видел. Многие люди поздравляют - и знакомые, и незнакомые. Все радуются, а для Литвы это маленький праздник. Не каждый день такое событие происходит. Испытываю гордость за сына“, — сказал Виргилиюс.
Отец литовского рекордсмена уверен, что его сын - главный фаворит на предстоящих Олимпийских играх: “По-другому я и не могу говорить. Рекордсмены мира должны быть фаворитами. Свежие результаты говорят сами за себя“.