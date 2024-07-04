Отец будущего девятиклассника не знает, получит ли его сын место в школе

Отец будущего девятиклассника Артурас сказал, что не знает, пойдет ли его сын в сентябре в школу.

Заявка была подана в гимназию Габиёс, где ребенок учился три года, потом учился в соседней прогимназии. Вернуться в гимназию Габиёс не получается, не берут ребенка и соседние школы.

„По закону дети обязаны окончить 10 классов, но государство это право не гарантирует“, – сказал Артурас.

Таких родителей много. По предварительным данным, место в школах не получили 250 детей - первого, пятого и девятого классов.

„Больше всего девятиклассников, потому что их на 500 больше, чем было год назад“, – сказала представитель Вильнюсского муниципалитета Алина Ковалевская.