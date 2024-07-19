Отдыхающие нашли в Паланге новое место для мытья ног – жители возмущены

Фонтаны с питьевой водой - отличное место для местных жителей и отдыхающих, где они могут освежиться в жаркие дни. Оборудован и отдельный фонтанчик для четвероногих друзей. Однако не все понимают, что это поилка для животных. Палангцы жалуются, что отдыхающие моют ноги в поилках.
„Как решить вопрос мытья ног в мисках с водой для животных? Может, нужно какое-то обозначение? Думаю, большинство не понимает, для чего эта емкость внизу…“ – писал местный житель Томас в группе Mūsų Palanga на Facebook.
„Спасибо, что написали! Я поверить не могла тупости людей. Как теперь животным лакать воду…. А кроме того, это как надо исхитриться засунуть ногу в такое маленькое блюдце…“, – писала одна женщина.
„Конечно, надо обозначать, а то понаедет всякое мужчье из деревень, откуда им знать…“ – писала одна из жительниц Паланги.
Местный житель писал, что места для мыться ног должны быть установлены около всех приведенных в порядок дорожек, ведущих с пляжа.