Отдыхающие должны проявить осторожность: кабаны опасны

"Сошел снег, молодые кабаны на Куршской косе наслаждаются СПА рядом с дорогой", – сказано под видео.

В Национальном парке вдоль дорог нередко можно увидеть лисиц, кабанов, лосей, зайцев, разных птиц.

"Они часто выходят на проезжую часть. Надо знать, что животные нередко держатся стайками или стадами. Если вы заметили, что на дорогу выбежал кабан или косуля, почти наверняка за ним выбежит и другое животное из стада, поэтому соблюдайте безопасную скорость и будьте осторожны", – сообщают работники парка.

Департамент охраны окружающей среды напоминает, что зимой животные чаще выходят на дороги, поскольку кочуют в поисках соли, которой посыпают дороги.

В октябре 2023 г. департамент получил 779, в ноябре – 829, а в декабре – 861 сообщение о ДТП с участием диких животных.