"Я приезжал на праздник корюшки и раньше, тогда цены были более приемлемыми. Сейчас одна корюшка стоит 1,5 евро. Разве это нормально?", - вопрошал Йонас из Шяуляй. Он сказал, что его пенсия всего 300 евро, поэтому такое развлечение ему не по карману.

"Я приехал сюда в санаторий на реабилитацию. Уже выздоравливаю, могу гулять по центру города. Сюда я попал случайно. Честно скажу: только насладился запахом корюшки, купить что-то не осмелился. Такие цены – не для меня. Порция стоит 10 евро, в ней 6 маленьких рыбок, - небольшое удовольствие. Дома за такие деньги я могу питаться несколько дней. Этот праздник не для меня", - сказал Йонас.

Молодая семья из Вильнюса заметила, что цены немаленькие, но можно выбирать - покупать или не покупать. "Мы ведь каждый день не едим этот морской десерт. Мы работаем для того, чтобы потом расслабиться отдохнуть, ни о чем не думая. Купили, не жалели денег", - сказал Витаутас.

Вильнюсцы приехали в Палангу на выходные, они отложили на них 500 евро. "Только ночлег стоил 200 евро, а еще сколько будут стоить два дня на четверых - еда, развлечения... Еще сувенир родителям купим на ярмарке, друзьям копченую рыбу и корюшку. Еще горючее на дорогу, вряд ли в 500 евро уложимся", - сказали вильнюсцы.

Журналист Delfi на улице Й.Басанавичюса видел разные цены: одни продают корюшку по евро за штуку, другие по 1,5 евро, третьи за 10 евро предлагают порцию из 6 штук. Был вариант и за 7-8 евро за порцию.

"В порции 5-6 корюшек. К ним подаем соус и огурцы, если хотите картошки фри, еще евро", - сказал торговец.

За одну копченую корюшку придется отдать 60-70 центов.

Килограмм сырой корюшки можно купить за 10-12 евро и приготовить рыбу дома.

Торговцы были рады большому числу покупателей.

"Вы видите, стоят очереди. Еле успеваем жарить корюшку", - радовались они.