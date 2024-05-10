2024.05.10 12:33

Отдыхающих просят воздержаться от велосипедных поездок в Нерингу

 
ru.DELFI.lt
Dviračių takas Smiltynėje
Dviračių takas Smiltynėje
ФОТО: Mindaugas Milinis
На время реконструкции пешеходной и велосипедной дорожки Куршской косы муниципалитет Неринги просит путешественников воздержаться от поездок на велосипедах.

В настоящее время на велосипеде нет возможности добраться не только до поселков Нида, Прейла и Первалка, но и до Юодкранте.

Во избежание возможных аварий и даже смертельных случаев, в целях безопасности участников дорожного движения, велосипедистам запрещено пользоваться национальной дорогой Смилтине-Нида.

Велосипедисты, которые в настоящее время ездят из Смилтине, не смогут добраться до деревни Юодкранте по велодорожке.

Участок длиной 13,5 км, реконструированный в прошлом году, заканчивается за несколько километров до Юодкранте.

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