Отдыхающие в Турции литовцы сметают с прилавков антибиотики и местную "виагру"

Рената в аптеке Kemer Yat Limani работает 5 лет. О ней уже ходят легенды среди литовцев. Женщина уехала в Турцию 24 года назад. Сейчас о ней знает большинство отдыхающих в Кемере литовцев.
Если что-то случается, отдыхающие в Кемере литовцы спешат за помощью к Ренате.
"Большинство отдыхающих английским не владеет, поэтому с моими турецкими коллегами договориться не могут. Поэтому, если что-то случается, обращаются за советами ко мне", – рассказала провизор, работающая посменно.
"Люди часто приходят, смотрят, есть ли я, если меня нет, приходят позже, чтобы найти меня. Может, не доверяют коллегам, а может, опасаются, что не все поймут. Конечно, приятно, что ты нужен людям", – не скрывает Рената.
По ее словам, иногда она чувствует себя на работе, как в Литве. "Тысячи людей, литовцев повстречаешь на каждом углу. Особенно их много в моей аптеке. Трудно сказать, сколько литовцев приходит в день, но не меньше 10. Иногда в 2-3 раза больше", – сказала Рената.
Она рассказала, что литовцы покупают чаще всего.
"Если что-то случилось, литовцы бегут не к врачу, а в аптеку. Они любят сами ставить диагноз. Что касается лекарств, то чаще всего они покупают парацетамол и аспирин", – удивляется провизор.
Однако она признала, что самый популярный товар - не из разряда лекарств.
"Не знаю, знаете ли вы, но у турков есть своя "виагра", препарат для мужской потенции. Это такой джем, как я его называю. Турки говорят, что хорошо действует, работники гостиниц его часто рекомендуют отдыхающим. Вот люди приходят к нам за этой "виагрой". Берут себе, друзьям, родственникам. По 3, 4, по 5 берут. Одно пробуют, видимо, в отпуске, остальное с собой везут", – рассказала Рената, которая не может сказать, действительно ли этот препарат такой действенный.
"Часто покупают повторно, наверное, действует", – пожимает плечами провизор.
Популярностью пользуются и препараты от похмелья.
"Это не удивляет, ведь вокруг "все включено". Там алкоголь течет рекой, люди себя не ограничивают. Вот и болит голова. Бегут ко мне, просят помочь. Что я могу, чудес не бывает – даю лекарство. Говорю, попейте, должно пройти", – рассказала провизор.
По ее словам, женщины часто покупают различные пищевые добавки.
"Видно, из-за разницы в цене. У нас некоторые препараты в два раза дешевле, чем в Литве. Например, покупают коллаген, Берут по несколько упаковок", – сказала провизор. Она часто видит, как литовцы ходят вдоль прилавков и сравнивают цены. Часто покупают лекарство от боли в горле, которое в Турции намного дешевле.
Больше всего литовцев поражает, что антибиотики в Турции продают без рецепта. Литовцы закупают их впрок, чтобы дома иметь под рукой. Берут по несколько упаковок, везут друзьям и родственникам.