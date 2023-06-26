Отдыхающие в Турции литовцы сметают с прилавков антибиотики и местную "виагру"

Рената в аптеке Kemer Yat Limani работает 5 лет. О ней уже ходят легенды среди литовцев. Женщина уехала в Турцию 24 года назад. Сейчас о ней знает большинство отдыхающих в Кемере литовцев.

Если что-то случается, отдыхающие в Кемере литовцы спешат за помощью к Ренате.

"Большинство отдыхающих английским не владеет, поэтому с моими турецкими коллегами договориться не могут. Поэтому, если что-то случается, обращаются за советами ко мне", – рассказала провизор, работающая посменно.

"Люди часто приходят, смотрят, есть ли я, если меня нет, приходят позже, чтобы найти меня. Может, не доверяют коллегам, а может, опасаются, что не все поймут. Конечно, приятно, что ты нужен людям", – не скрывает Рената.

По ее словам, иногда она чувствует себя на работе, как в Литве. "Тысячи людей, литовцев повстречаешь на каждом углу. Особенно их много в моей аптеке. Трудно сказать, сколько литовцев приходит в день, но не меньше 10. Иногда в 2-3 раза больше", – сказала Рената.