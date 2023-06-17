Отдыхающие в Паланге жалуются на общественные туалеты: после 22 часов в них не попадешь

Палангские власти говорили, что уже готовы к летнему сезону, что в этом году будет больше общественных туалетов, чтобы людям не пришлось бегать в дюны.
Отдыхающие рассказали LNK, что наконец-то появились нормальные уличные туалеты даже с горячей водой.
"Все в порядке, чисто, без запаха, есть туалетная бумага. Наконец-то в Паланге появилось то, чего мы ждали", – сказала одна женщина.
Но туалеты около одного бара пугают отдыхающих.
"Не пойду туда. И есть замок, закрыто с 22 ч. Куда этим людям идти с пирса", – заметила женщина.
Другой прохожий сказал, что лучше всего пользоваться туалетом дома и меньше пить.
"Решение этого вопроса небыстрое. Туалетов должно быть больше. Как с питьевой водой", – сказал мужчина.
Директор Palangos komunalinis ūkis Гедиминас Валинявичюс сказал: "Туалеты - это вечная тема. Потому что все хотят, чтобы туалеты были рядом. А нам хочется, чтобы все было с умом".
Он признал, что на ночь контейнерные туалеты закрывают.
"Они работают с 9 до 22 ч., когда бывает больше всего отдыхающих. После 22 ч. есть не только отдыхающие, но и вандалы, асоциальные люди, которые ломают туалеты", – сказал Валинявичюс.
Он предложил пользоваться туалетами в кафе.
"Если нет кафе, его надо найти. Проблема есть, но это единичные случаи. Люди, выходя в город, должны все свои дела запланировать. Я понимаю, что к этому надо отнестись с умом, ведь через каждые 10 м невозможно поставить туалеты и оставить их на ночь", – заметил он.
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