И несмотря на то, что эколог литовского взморья Эрландас Папалаускас сказал Delfi, что эти насекомые – одни из самых дружелюбных в Литве и во всем мире, с ним согласны далеко не все отдыхающие.
Люди закрывают стаканчики с напитками салфетками, бармены, накрывают напитки картонными крышками. Отдыхающие постоянно отбиваются от этих насекомых, как от комаров.
"Какой-то кошмар. Просто невозможно. Ни позагорать, ни искупаться, – сказала одна женщина. – Я была на прошло неделе – ни одной журчалки не было, а сегодня роятся, как у бочки с медом".
Мужчина был настроен более благожелательно. "Они не кусаются", – сказал он, заметив, что старается не обращать внимания.
"Атакуют, активно атакуют", – сказал другой мужчина, заметив, что журчалки не кусаются.
Предприниматели используют инсектициды, но это не спасает. В кафе около моря временно клиентов на улице не обслуживают, наглухо закрывают террасы.
Паплаускис сказал, что такое обилие журчалок - последствие жаркой погоды. "Экстремальные условия, скажем, жара, обычно приводят к размножению какого-то одного вида, – сказал экологи прибавил, что эти насекомые неопасные. – Это одни из самых безопасных и приятных насекомых".
Он сказал, что журчалки не бросаются на людей, их привлекает яркая одежда. "Они просто летают вокруг и вскрывают настроение людей. Если человек не нервный, он не нервничает, а если то-то не так, то проблема не в журчалках, с в психике", – сказал эколог.
"Когда исчезнут насекомые, исчезнем и мы. Надо радоваться, что у нас чистая природа... мы не отравили ее, как некоторые индустриальные страны", – заметил он.
От журчалок можно использовать те же репелленты, что и от комаров и не нервничать.
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