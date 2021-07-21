Глава палангских спасателей Йонас Пирожникас сказал, что отдыхающие часто купаются, несмотря на красный флаг. Их не останавливают ни предупреждения, ни штрафы.

"Красный флаг вывешивают, когда купаться строго запрещается. Купаться нельзя, когда волны достигают 3 баллов, когда есть много опасных течений и ям, и тогда, когда в море фиксируется высокий уровень загрязнений, например, разлилась нефть", – сказал Пирожникас.

Однако в понедельник картина была такой, будто никакого красного флага и в помине не было. День был жарким, в воду заходили освежиться взрослые, играли дети.

"В понедельник висел красный флаг из-за опасных течений и больших волн, во вторник флаг был желтым. За купание при красном флаге полагается штраф – штрафуем не мы, а полиция", – предупредил Пирожникас.

По словам представителя Палангского комиссариата Донатаса Моцкайтиса, за купание при красном флаге грозит штраф, но полицию вызывают нечасто.

"Обычно отдыхающие реагируют на предупреждения спасателей", – сказал он, заметив, что штраф составляет 100-300 евро. 300 евро назначают, если купаться при красном флаге идет пьяный человек.

"В этом сезоне полиция составила около 10 таких протоколов, в нескольких случаях наказаны нетрезвые люди" – сказал Моцкайтис.

Delfi напоминает, что, по данным Департамента пожарной безопасности и спасения на 19 июля, за последние трое суток в Литве утонули 10 человек.