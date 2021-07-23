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Журналисты Delfi побывали на взморье и пообщались с отдыхающими: на пляже полно людей, между ними снуют торговцы, предлагающие жареный хлеб и чебуреки. Бизнес научился привлекать клиентов, да и отдыхающие без зазрения совести расстаются с деньгами, не думая об экономии. Похоже, что отдыхающие денег не считают.
Palanga, poilsiautojai
Palanga, poilsiautojai
© Mindaugas Milinis

Один из прохожих на ул. Й.Басанавичуса сказал, что картина изменилась: Все здесь по-новому. Я не приезжал лет 10. Все красиво и приятно".

Недешево, отметил мужчина, но патриотизм делает свое дело: за границу ехать не хочется, вот и едут люди в родные дюны.

Большая часть прохожих констатирует – цены в Паланге "кусаются", однако, как сказал один из соотечественников, на отдыхе он не экономит: "Мы едем при условии - отдыхать, так отдыхать".

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"Когда мы отдыхаем, денег мы не считаем", – вторила ему встреченная женщина из Клайпеды.

Обед в городе обойдется минимум в 10 евро: в одном из ресторанов на ул. Й.Басанавичуса, холодный борщ стоит 4 евро, салат 7-8 евро, рыбные блюда – 10-16 евро.

Любители литовской кухни могут съесть цеппелины за 6 евро. В столовых цены ниже: суп 1,50 евро, холодный борщ – 3 евро.

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