Отдыхающие удивлены: парковка на взморье обойдется в кругленькую сумму

Плата за парковку - не новость, но вопрос вызывают именно такие ситуации, когда платить приходится и тем, кто заказал номер в гостинице. Плата за парковку составляет 10 евро в сутки.

Если человек приехал на неделю, стоянка обойдется в 70 евро.

С такой ситуацией в Литве можно столкнуться не только на взморье, но, например, и в Каунасе (у гостиницы на аллее Лайсвес есть только 4 места, потому отдыхающие платят за стоянку по ценам, установленным муниципалитетом).

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучюте сказала, что такая плата на курорте - не новость.

"Это нормальная практика, в большинстве литовских городов стоянки платные. В Паланге за стоянку надо платить с 15 мая по 15 сентября, а в других городах - круглый год. С 16 сентября по 14 мая за стоянку на улицах Паланги платить не надо, гостиницы всегда информируют об этом своих клиентов.