2024.07.19 07:00

Отдыхающие нашли в Паланге новое место для мытья ног – жители возмущены

 
Аквиле Бружинскайте
ru.DELFI.lt
Palangoje rado naują vietą kojoms plauti – vietiniai niršta
Palangoje rado naują vietą kojoms plauti – vietiniai niršta
ФОТО: Asmeninis archyvas

Каждый год отдыхающие жалуются на то, что в Паланге не хватает мест для мытья ног. Отдыхающие садятся на лавочки и счищают песок руками, а иногда идут с грязными ногами. Есть и те, кому не лень дойти до сквера Юрате и Каституса и помыть ноги в специально оборудованном для этого месте.

Фонтаны с питьевой водой - отличное место для местных жителей и отдыхающих, где они могут освежиться в жаркие дни. Оборудован и отдельный фонтанчик для четвероногих друзей. Однако не все понимают, что это поилка для животных. Палангцы жалуются, что отдыхающие моют ноги в поилках.

„Как решить вопрос мытья ног в мисках с водой для животных? Может, нужно какое-то обозначение? Думаю, большинство не понимает, для чего эта емкость внизу…“ – писал местный житель Томас в группе Mūsų Palanga на Facebook.

Šunims skirta gertuvė Palangoje

„Спасибо, что написали! Я поверить не могла тупости людей. Как теперь животным лакать воду…. А кроме того, это как надо исхитриться засунуть ногу в такое маленькое блюдце…“, – писала одна женщина.

Poilsiautojai plauna kojas šunims skirtoje gertuvėje Palangoje

„Конечно, надо обозначать, а то понаедет всякое мужчье из деревень, откуда им знать…“ – писала одна из жительниц Паланги.

Местный житель писал, что места для мыться ног должны быть установлены около всех приведенных в порядок дорожек, ведущих с пляжа.

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