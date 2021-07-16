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Жители Литвы едут на литовское взморье. В пятницу к концу рабочего дня на ул. Миниёс, в Клайпеде, у парома образовались заторы.
Отдыхающие едут в Ниду, у парома стоят очереди
© Mindaugas Milinis

У перекрестка дежурила полиция. Желающие попасть на косу стоят у переправы под палящим солнцем.

"Я попал только на четвертый паром, но сейчас мы с семьей уже здесь. Наконец-то начинается отдых", – сказал Матас из Вильнюса, который ехал на косу с женой и двумя детьми.

Он порадовался тому, что приехал больше чем на выходные, поскольку в воскресенье заторы у парома будут вне всякого сомнения.

"Даже страшно подумать, что будет в воскресенье", – сказал другой отдыхающий.

Паромы работают на полную мощность, не следуют графику.

"Ничего не поделаешь. Ведь сейчас разгар лета, одни едут за границу, другие на литовское взморье", – сказал один из работников Smiltynės perkėlа.

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