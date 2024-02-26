Отдыхающие делятся фотографиями разрушений в одном из самых красивых мест литовского взморья

Старший научный работник центра Исследования природы Гинтаутас Жилинскас рассказал, что обрыв, который называют Голландским колпаком, ежегодно уменьшается на 0,5 м, но бывают такие годы, когда он уменьшается на 1,5 м.

"Мы измеряем его уже несколько десятилетий. Бывает так, что три года без оползней, а потом сразу 1,5 м или даже больше. Если говорить о красивом ландшафте, то Голландский колпак от этого только становится выше. Сейчас его высота – около 18 м, а в будущем увеличится до 24 м. Это случится через пару сотен лет", – сказал DELFI Жилинскас.

Ученый прибавил: "На Голландском колпаке оборудована временная смотровая площадка, которая со временем тоже разрушится. В будущем ее надо будет оборудовать в другом месте".

Ученый не считает разрушения около Голландского колпака катастрофой и объясняет их законами природы.