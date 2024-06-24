2024.06.24 18:20

Отдыхавшие на взморье жители Литвы застряли в заторе под Каунасом

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

Отдыхающие после длинных выходных возвращаются со взморья. Читатель портала Kas vyksta Kaune в понедельник сообщил, что в 7 км от Каунаса образовался огромный затор.

"7 км до Каунаса со стороны Клайпеды. Ведутся дорожные работы, кажется, нет никаких ДТП. Машины еле едут. Думаю, ближе к вечеру образуется большой затор, поскольку поток машин со взморья увеличивается. Там серьезный затор", – писал читатель Kas vyksta Kaune.

Позже каунасец сообщил о ДТП.

Дежурная Главного комиссариата Каунасского округа сказала, что полиция о ДТП информации не получала.

По ее словам, заторы могут фиксироваться из-за дорожных работ.

Напомним, что дорога в сторону Клайпеды стала сложнее из-за закрытия Саргенской эстакады.

Водители, которые едут из Вильнюса в Мариямполе, приходится ехать через Ванджёгалское шоссе. Из-за этого образуются огромные заторы. Движение по виадуку закрыто до 28 июня.

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