Отдыхавшие на взморье жители Литвы застряли в заторе под Каунасом

"7 км до Каунаса со стороны Клайпеды. Ведутся дорожные работы, кажется, нет никаких ДТП. Машины еле едут. Думаю, ближе к вечеру образуется большой затор, поскольку поток машин со взморья увеличивается. Там серьезный затор", – писал читатель Kas vyksta Kaune.

Позже каунасец сообщил о ДТП.

Дежурная Главного комиссариата Каунасского округа сказала, что полиция о ДТП информации не получала.

По ее словам, заторы могут фиксироваться из-за дорожных работ.

Напомним, что дорога в сторону Клайпеды стала сложнее из-за закрытия Саргенской эстакады.