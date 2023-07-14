Отдых с семьей в Литве и в Испании: разница в ценах на некоторые услуги поразительная

На Booking.com на 24–30 июля есть 253 вариантов жилья в Паланге. Самая низкая цена – 488 евро. Это апартаменты с одной спальней, в 1,2 км от моря. Если вы хотите быть ближе к морю, то цены начинаются от 500 евро. Если хотите видеть море из окна, придется заплатить 908-2704 евро. Самый дорогой вариант - 6628 евро (за двухэтажные апартаменты).

В гостиницах цены следующие: 2-звездочная 1033 евро, 3-звездочная – 1388-2704, 4-звездочная - 1400-2022 евро, 5-звездочная 2094-3648 евро. Во всех гостиницах семья будет завтракать.

В Ниде на 24–30 июля для семьи с двумя детьми остается всего 11 вариантов. Цены начинаются с 926 евро. Самый дорогой вариант - 3547 евро за апартаменты с тремя спальнями в 1,2 км от центра и 750 м от моря.

В Минге можно арендовать домик на воде площадью 20 кв. м за 2600 евро.

Что предлагают испанские курорты? В Коста-Бланке на 24–30 июля самый дешевый вариант - 400 евро (данные booking.com). Это апартаменты 40 кв. м в Торревьехе.