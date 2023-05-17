Отчеты Шюгждинене не убедили Тапинаса: вопрос, неужели премьер продолжит защищать министра

"Министр Юргита Шюгждинене наконец-то обнародовала свои отчеты о расходах, и мы, похоже, живем в параллельных мирах, если она считает, что с ними все хорошо и прозрачно", – иронизировал А. Тапинас на своей страничке в Facebook во вторник.

Общественник обратил внимание на то, что во многих отчетах о транспортных расходах Ю. Шюгждинене приводит "круглые суммы" – по его словам, можно предположить, что указанные цифры взяты "из головы". Кроме того, у А. Тапинаса вызывает вопрос и отчет за период карантина, когда министр проехала 12 000 километров и потратила на сообщение 1,1 тыс. евро.

"Министр вписывает одну строку: 1100 евро за транспорт, услуги. Это значит, что мы должны просто поверить в то, что она действительно, не выезжая из Каунаса и выполняя функции члена совета, за квартал проехала 12 000 километров. Или 4000 км в месяц. Грубо говоря, 200 км за рабочий день. Во время карантина, когда заседания совета проходили дистанционно и встречи с избирателями были невозможны", – написал он.

Он повторил, что отчеты не отражают конкретных покупок и расчетных квитанций, поэтому утверждать, что представленная в отчетах информация верная, нельзя.

"Так как министр может лично ответить за достоверность, когда она ничего не знает, никаких документов не имеет, выводит средние значения и точно не сможет ответить – как можно во время карантина проезжать по 4000 километров в месяц, находясь только в Каунасе и выполняя функции члена совета, не требующие транспорта во время карантина. И как получается, что каждый квартал транспортные расходы одинаковы, но все цифры сходятся так, чтобы без чеков и без каких-либо документов получить 100 проц. максимально возможных средств каунасцев", – размышлял А. Тапинас над объяснениями министра.

Он не сомневается, что вопросы о таком, по его словам, кошмарном ведении бухучета могут возникнуть не только у прокуроров, начавших досудебное расследование в отношении временной столицы, но и у Службы специальных расследований (СТС), а также у Государственной налоговой инспекции (ГНИ).

"Это кошмарное ведение бухучета и ни один порядочный политик не должен был участвовать в такой афере", – пояснил он и обратился к премьеру.

"Ингрида Шимоните, неужели вы действительно собираетесь продолжать защищать министра?" – спросил А. Тапинас.