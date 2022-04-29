Отчет ДГБ: правые экстремисты хотят радикализовать подростков, могут прибегнуть к теракту

Об этом говорится в ежегодном отчете об оценке угроз национальной безопасности, опубликованном Департаментом государственной безопасности (ДГБ) и Военной разведкой Литвы в пятницу.

«Наиболее активные сторонники акселерационизма целенаправленно стремятся радикализировать подростков, а тех, кто уже радикализировался, призывают выйти за рамки онлайн-дискуссий и начать реальную деятельность», — говорится в документе.

«(...) Не исключено, что в ближайшее время будут попытки совершения теракта против национальных и религиозных меньшинств, беженцев, государственных служащих или общественных», - говорится в нем.

Акселерационизм — направление неонацизма, сторонники которого стремятся методами насилия, террористических актов и партизанской войны деморализовать общество, подорвать демократический строй, установить господство белых в странах их проживания.

По данным разведки, в Литве насчитывается несколько десятков человек, распространяющих идеологию правого экстремизма, и распространяют они свои идеи в основном в социальных сетях.

Там они распространяют инструкции по изготовлению самодельного оружия и взрывчатых устройств, литературу по боевым искусствам и военной тактике, манифесты террористов-единомышленников.

Некоторые из них также распространяли свои идеи в общественных местах, на акциях протеста, расклеивая стикеры и раздавая листовки.

Согласно отчету, правые экстремисты пытались организовать пограничное патрулирование во время миграционного кризиса, но безуспешно. Они намеревались разыскивать мигрантов, перешедших границу, и применять к ним насилие.

Угроза исламистского терроризма невелика

Разведка отмечает, что в Литву также пытались приехать несколько человек, связанных с террористическими или экстремистскими организациями и радикальной идеологией.

В прошлом году ДГБ инициировал высылку восьми иностранцев из Литвы из-за их экстремистских взглядов или связей с террористическими организациями.

Разведка указывает, что поток нелегальной миграции с Ближнего Востока, Азии и Северного Кавказа через Беларусь в Литву, организованный минским режимом, создал риски для национальной безопасности.

При этом у официальных лиц нет данных о том, что лица, прибывшие в качестве нелегальных мигрантов, планировали совершить террористические акты против Литвы и других стран Европы.

ДГБ выявил более десяти нелегалов, прибывших из Беларуси, деятельность которых может представлять угрозу национальной безопасности, — они имеют связи с террористическими организациями и военизированными группировками, действующими на Ближнем Востоке.

Тем не менее в докладе подчеркивается, что «угроза исламистского терроризма в Литве низкая».