От высадки в Крыму до боев с ГРУ: десантные вылазки и боевые столкновения с россиянами

Командир штурмового батальона спецподразделения ГУР "Шаманбата" с позывным Саид скрывает свое лицо под балаклавой неспроста. Его подразделения выполняет самые опасные и сложные военные задачи, вдобавок к диверсионным вылазкам и проникновением на территории, контролируемую россиянами. Саид говорит, что операций было так много, что можно написать не одну книгу, но в качестве примера приводит случай, ставший публично известным.
Не так давно бойцы спецподразделения "Шаманбат" переправились на левый берег в районе Херсона и захватили прибрежную зону возле селения Казачьи Лагеря. Дело в том, что у россиян проходила ротация и берег оказался слабо защищенным. В тот же день проверять позиции, где находились ранее российские подразделения, приехал командир российского разведбатальона майор Юрий Томов. Как рассказывает Саид, россиянин приехал на "расслабоне" и когда встретился с украинским патрулем, пытался назвать пароль для прохода.
"Когда Томова взяли, то нашли у него в телефоне не закодированные формуляры минных полей и всех остальных данных остальное. Это была большая удача – получить такую информацию на фронте не так просто, а тут орк сам принес ее нам в руки", – усмехается украинский разведчик.
"Шаманбат" выполняет как военные, так и разведывательные задачи, став примером уникального боевого подразделения. "Таких универсальных бойцов не то, что в Украине, даже мире не так много", – говорит гуровец.
Спецподразделения ГУР сыграли большую роль в войне против России. Так зачастую такие подразделения оказывались на линии фронте, где необходимо было срочно стабилизовать положение. Подразделение также выполняло роль десанта, например, высаживаясь в Крыму.
Крымская операция
Один из ярких примеров – это высадка бойцов ГУР в Крыму летом этого года. При этом захват газовых вышек ("вышки Бойко") в Черном море, можно считать подготовкой к крымской операции. Командир спецподразделения ГУР "Артана" Виктор Торкотюк говорит, что им была поставлена задача по захвату этих вышек, которые россияне использовали в качестве вспомогательных позиций для ПВО – радиоразведке и так далее. На вышках украинцы организовали штаб и своеобразную базу, цель которой - подготовительные работы к десанту в Крым.
Важность контроля над вышками повлияла не только на крымский десант. Так по оценке экспертов удары по ремонтному заводу в Севастополе ночью 13 сентября (тогда был уничтожен десантный корабль и подводная лодка) стали возможны благодаря именно освобожденным вышкам. Вероятно, украинские самолеты заходили для пуска ракет именно со стороны уже контролируемых ВСУ "вышек Бойко". Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, считает, что даже проход судов с украинским зерном, который сейчас осуществляется без участия России и так называемой "зерновой сделки", также стал возможен после захвата вышек.
Командир подразделения "Артана" Торкотюк поясняет, что такого уровня операции не проводились почти сто лет – нужно было преодолеть более 200 км за 5–6 часов в ночное время. В качестве транспорта использовались обычные резиновые лодки, которые американцы применяют в прибрежной зоне – добраться от военного эсминца до места высадки в пару километров.
Из вооружения тяжелые пулеметы, автоматы и ПЗРК. При этом на борту были прикомандированные шкипера из ВМС – именно они вели лодки по курсу.
А вот командир ГУР Тимур с одноимённым спецподразделением был один из тех, нога которого ступила на крымское побережье. При этом он говорит, что в публичном доступе оказались не все зоны высадки, их было больше.
"Некоторые направления мы не показываем для того, чтобы прежде всего не показывать врагу, куда мы доходим и каковы наши планы на будущее. Это подготовка, этапы к чему-то большему. При выполнении высадки задачи были уничтожены две цели: патрульное авто и месторасположение личного состава, включая силы противника", – поясняет Тимур.
Гуровец намекает, что высадка и все события после проходили с помощью местного населения – именно жители Крыма помогали украинским бойцам.
Бои глобального значения
Бывший луганский футбольный фанат Данило Положухно с позывным Мотыль прежде чем стать офицером спецподразделения ГУР Кракен, прошел долгий боевой путь с 2014 года. Тогда он вступил в ряды "Азова" и прослужил до 2016 года. Впоследствии занимался общественной деятельностью: помогал военным, работал в общественном совете при Министерстве по делам ветеранов, жил в Харькове.
"В пять утра 24-го февраля 2022 года у нас была точка встречи в Харькове, пришло где-то 200 человек. В восемь утра уже людей 400 собралось. К концу дня было где-то 600 c небольшим", – рассказывает историю возникновения подразделения Положухно.
Он поясняет, что среди них были представители фанатского харьковского движения, ветераны, а 15–20% были обычные люди – айтишники, работники разных учреждений. Тогда же их действия стал координировать ГУР, а в первый же день войны подразделение Положухно принимало бой на харьковских Пятихатках, Северной Салтовке.
"Основное сражение 24-го принимала 92-я бригада, но по возможности, где мы могли помочь своими людьми, мы помогали. Полностью "закрыли" 12 ВОПов (взводных опорных пунктов), которые прикрывали половину Харькова со стороны Белгорода. Значительный первый бой проходил 27 февраля, когда 2-я псковская бригада ГРУ заходила в город. Это были городские бои, к примеру, на 134-й школе часов семь был бой", – вспоминает гуровец.
Слава о подразделении быстро разлетелась и тогда бойцы задумались, как назвать его. Тогда же Положухно говорит, что кто-то написал в сети, говоря о них "выпускайте Кракена" (мифическое существо из голливудского фильма). Так появилось название спецподразделения "Кракен".
В последующем "Кракен" приложил руку к множеству военных действий, к примеру, наступательной операции осенью прошлого года в Харьковской области. Освобождал Балаклею и совместно с 92 бригадой - Купянск. Затем их перекинули в Соледар – россияне там активно продвигались – "вагнеры" использовали тактику с зеками. Гуровец рассказывает, что тогда они провели "качественную работу по остановке обрушения фронта".
"На войне повсюду тяжело, но есть определенные участки, которые у нас считаются наиболее тяжелыми. Не скажу, что постоянно, но очень часто мы появляемся на тех участках фронта. Есть операции, о которых просто сейчас еще нельзя публично рассказывать, но все о них слышали. Визитная карточка каждой операции – это и пот, и кровь, и характер", – говорит Положухно.
Он считает, что нынешняя война не похожа на ни одну их предыдущих войн и во главу угла становится не прямолинейные атаки, а необходимость постоянно придумывать, как обмануть противника. В качестве примера он приводит вертолетную операцию ГУР, когда защитникам завода "Азовсталь" доставляли боеприпасы и забирали раненых.
"Россияне долго не понимали, что происходит, поэтому ГУР удалось провести много рейсов. Это военное искусство, которое нужно постоянно улучшать. Я думаю, что "Кракен" сейчас олицетворяет собой авангард современной армии. И хотелось бы, чтобы было больше таких мотивированных подразделений, полностью построенных на тех, кто сами добровольно пришли на войну", – завершает Положухно.