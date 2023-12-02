От высадки в Крыму до боев с ГРУ: десантные вылазки и боевые столкновения с россиянами

"Когда Томова взяли, то нашли у него в телефоне не закодированные формуляры минных полей и всех остальных данных остальное. Это была большая удача – получить такую информацию на фронте не так просто, а тут орк сам принес ее нам в руки", – усмехается украинский разведчик.

Не так давно бойцы спецподразделения "Шаманбат" переправились на левый берег в районе Херсона и захватили прибрежную зону возле селения Казачьи Лагеря. Дело в том, что у россиян проходила ротация и берег оказался слабо защищенным. В тот же день проверять позиции, где находились ранее российские подразделения, приехал командир российского разведбатальона майор Юрий Томов. Как рассказывает Саид, россиянин приехал на "расслабоне" и когда встретился с украинским патрулем, пытался назвать пароль для прохода.

Командир штурмового батальона спецподразделения ГУР "Шаманбата" с позывным Саид скрывает свое лицо под балаклавой неспроста. Его подразделения выполняет самые опасные и сложные военные задачи, вдобавок к диверсионным вылазкам и проникновением на территории, контролируемую россиянами. Саид говорит, что операций было так много, что можно написать не одну книгу, но в качестве примера приводит случай, ставший публично известным.

"Шаманбат" выполняет как военные, так и разведывательные задачи, став примером уникального боевого подразделения. "Таких универсальных бойцов не то, что в Украине, даже мире не так много", – говорит гуровец.

Спецподразделения ГУР сыграли большую роль в войне против России. Так зачастую такие подразделения оказывались на линии фронте, где необходимо было срочно стабилизовать положение. Подразделение также выполняло роль десанта, например, высаживаясь в Крыму.

Крымская операция

Один из ярких примеров – это высадка бойцов ГУР в Крыму летом этого года. При этом захват газовых вышек ("вышки Бойко") в Черном море, можно считать подготовкой к крымской операции. Командир спецподразделения ГУР "Артана" Виктор Торкотюк говорит, что им была поставлена задача по захвату этих вышек, которые россияне использовали в качестве вспомогательных позиций для ПВО – радиоразведке и так далее. На вышках украинцы организовали штаб и своеобразную базу, цель которой - подготовительные работы к десанту в Крым.