aA
В воскресенье утром в кратком комментарии Сантаришкская клиника сообщила, что состояние Алмы Адамкене (96 лет), жены Валдаса Адамкауса, остается тяжелым.
Mrs Alma Adamkienė
Mrs Alma Adamkienė
© © Ludo Segers @ The Lithuania Tribune

"Ситуация остается сложной. Существенных изменений за последние сутки не произошло", — говорится в комментарии.

ELTA напоминает, что А. Адамкене, супруге бывшего президента Валдаса Адамкауса, в четверг понадобилась медицинская помощь – портал Lrytas.lt сообщил, что первую леди доставили в Сантаришкскую клинику.

Эту новость ELTA подтвердила представитель В. Адамкауса Божена Багонайтене.

Как позже сообщили в клинике, после анализов у ​​А. Адамкене было диагностировано нарушение мозгового кровообращения.

Врачи клиники успешно провели сложную интервенционную операцию - восстановили кровообращение.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Врачи: Адамкене продолжают лечить в реанимации, ее состояние остается тяжелым, но стабильным

В субботу Сантаришкская клиника Вильнюсской...

Врачи рассказали о состоянии здоровья Алмы Адамкене

В пятницу утром врачи Сантаришкской клиники коротко...

Алма Адамкене доставлена в больницу

Супруге экс-президента Валдаса Адамкуса Алме Адамкене...

Алма Адамкене празднует 96-й день рождения: экс-президент Адамкус хочет лишь одного

10 февраля супруга экс-президента Литвы Валдаса...

TOP новостей

С завтрашнего дня — важные изменения ПДД: объяснили, как изменится порядок движения

Изменения и дополнения в Правила дорожного движения,...

Подсчитали, когда в этом году выгоднее всего брать отпуск, а когда можно потерять деньги

Планируя летний отдых, можно рассчитать, какой месяц...

Литовка зафиксировала пустые полки и цены на товары за границей: кажется, мы идем по другому пути

Посещая Дублин ( Ирландия ) и Белфаст ( Великобритания ),...

После одного безответственного решения последствия можно ощущать целое десятилетие: не удивляйтесь, если не удастся получить кредит

Жизнь в долг может быть горькой. Знаете ли вы, что если...

В Литве - отрицательная цена на электроэнергию: колебания на рынке продолжаются

В Литве в воскресенье днем ​​оптовая цена на...