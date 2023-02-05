От "Содры" - сюрприз по поводу стажа и пенсии: предложили обратиться в суд

Видит несправедливость

Люция Линкявичене сегодня уже на пенсии, но еще до достижения пенсионного возраста женщина заявила, что обращалась в "Содру" по поводу своего трудового стажа.

По ее словам, он должен был быть дополнен данными, ранее зарегистрированными в трудовой книжке.

Она пояснила, что в те времена, когда система "Содра" еще не была компьютеризирована, вся информация хранилась в трудовых книжках, поэтому при подаче в учреждение они являются весомым документом для того, чтобы доказать полученные на тот момент доходы и стаж.

"До 1994 года я работала в частном издательстве, но мой стаж на этой работе не засчитывался.

В той фирме я сама была бухгалтером, сама каждый квартал возила документы в "Содру", знаю, что работала легально и все налоги уплачены. Мне отказали засчитать этот стаж, и причина была в том, что компания, когда закрывалась, якобы не представила некоторые документы в архив Содры. Мне не засчитали около 2 лет.

Мне сказали, что если мне не нравится это решение, я могу обратиться в суд и попытаться что-то доказать со свидетелями. Представляете, ведь 30 лет прошло", - недоумевал Люция.

Она считала, что о ее тогда прозрачно полученной зарплате и налогах должна была быть проинформирована ГНИ, которые могли бы проверить эту информацию, но никто этого не сделал.

Люция снова пошла в "Содру". Она объяснила, что, когда консультант были несоответствия между словами "закон" и "постановление", поэтому ей не засчитали еще несколько лет.

"Я думаю, из-за таких вещей люди могут потерять часть стажа и пенсии. Это не повышает доверия человека к государству", - сказала она.

Объяснили процедуру

Консультант "Содры" по коммуникациям Малгожата Козич согласилась объяснить процедуру.

Она сообщила, что "Содра" собирает данные о рабочих местах жителей, времени их работы и получаемой ими зарплате с 1994 года.

"Эти данные вносятся в реестр застрахованных по государственному социальному страхованию и получателей пособий по государственному социальному страхованию на основании сведений, предоставленных страхователем (работодателем).

До 1994 г. работодатели представили в "Содру" только общие сведения об учреждении - количество сотрудников и размер уплаченных за них взносов на социальное страхование. Личная информация о застрахованных не предоставлялась — сведения о стаже работы записывались в трудовые книжки людей.

В 1994 году были приняты решения, осуществлены технические и организационные мероприятия по ведению персонифицированного учета застрахованных. Таким образом, все данные о сотрудниках с 1994 года хранятся в информационной системе "Содра". Люди, работавшие до 1994 года, должны представить документы, подтверждающие их трудовой стаж, в "Содру". Сделать это они могут в любое время, не дожидаясь достижения пенсионного возраста. После того, как эти документы будут представлены, информация о трудовом стаже будет скорректирована", - сказала она.

По словам представителя, пенсионный стаж до 31 декабря 1993 года может быть подтвержден представлением трудовых книжек, справок о трудовом стаже, выданных работодателями на основании имеющихся документов и заверенных подписью и печатью руководителя, или копий документов, хранящихся у работодателей.

Подтвердить стаж можно также путем представления справок, выданных архивами, или копий или выписок хранящихся в них документов, военных билетов (если проходили военную службу) и других документов.

Если данные в представленных документах о трудовом стаже не соответствуют требованиям правовых актов, трудовой стаж по ним не засчитывается, а о периодах, не входящих в трудовой стаж, лицо информируется в приложении к решению о назначении пенсии.

Лицо также информируется о том, что незачтенный период может быть доказан в суде, если такая возможность существует. В решении территориального отделения "Содра" о назначении пенсии также указан порядок обжалования решения. Поэтому в случаях, когда лицо не согласно с расчетом пенсии, оно может обжаловать решение в установленном порядке", - пояснила М. Козич.

Как сказано, размер пенсии рассчитывается на основании имеющихся документов, подтверждающих трудовой стаж.

"Если лицо, которому уже была назначена пенсия по старости, представляет дополнительные документы о стаже, полученном до назначения пенсии, пенсия по старости, пересчитанная с учетом предоставленных дополнительных данных пенсия начинает выплачиваться с месяца, следующего за месяцем подачи документов.

Пенсия за предыдущий перилд не выплачивается, если отделение "Содры" назначило пенсию вовремя и правильно, исходя из имеющихся данных, и не допустило ошибок при расчете пенсии.

Если лицо представило дополнительные документы с опозданием из-за того, что его вовремя не уведомили о необходимости подачи документов, размер пенсии после получения дополнительных документов пересчитывается со дня назначения пенсии - это неуплата за предыдущий период", - сказала представитель.